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向港施壓？港澳辦張曉明：澳門10年前23條已立法

2019-03-09 15:10世界日報 香港新聞組╱香港9日電

來源：YouTube

有報導引述消息指，北京當局已向特首林鄭月娥提出「要在本屆任期內完成《基本法》第23條立法」。正在北京出席兩會的港澳辦主任張曉明昨日主動回應媒體，特別提及澳門早在2009年就完成了《基本法》23條當地立法，並成立了維護國家安全委員會；分析指張曉明回應意有所指。而林鄭昨日出席活動則未回應任內是否完成23條立法傳聞，只微笑急步離去。

綜合媒體報導，中央數月前告知林鄭要在今屆任內完成23條立法，惟香港多名政界人士、包括林鄭「首席智囊」、行政會議召集人陳智思及工聯會立法會議員黃國健等人，均稱「無聽聞」。陳智思指沒聽過《基本法》23條立法有時間表，亦沒聽過要在本屆政府任期內立法的指令。他說，雖然遲遲未能就23條立法，但立法始終要做，目前難言社會氣氛是否適合啟動立法程序，至於何時為立法時機，則要特首掌握好。

人大代表吳亮星認為，香港已經回歸20多年，在憲法和基本法框架下，特區政府有責任和義務就23條立法。

不過，身兼全國人大代表的前政制及內地事務局局長譚志源認為，傳言中的時間過於急促，現時中央著眼香港的經濟建設及區域合作，未必適合推出爭議內容。他說未來兩年均為選舉年，何時推行諮詢須審慎考慮。

據報導，正當外界都在揣測林鄭會否在任內為23條立法之際，張曉明昨日在兩會「部長通道」主動回應媒體「澳門回歸20周年」提問，指澳門經濟、旅遊發展佳，在一國兩制實踐中「獨具特色，亮點不少」…然後他話鋒一轉，稱澳門早在2009年即完成23條本地立法，去年也成立了國家安全委員會；澳門所有學校亦升掛五星旗及奏唱國歌，都說明一國兩制在澳門成功實踐。

中國國務院港澳辦主任張曉明。中國新聞社
中國國務院港澳辦主任張曉明。中國新聞社
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公函禁港獨 張曉明：沒有干預、削弱自治

香港新聞組╱香港9日電

針對北京向香港特首發公函就禁止香港民族黨運作一事表示意見，港澳辦主任張曉明昨日強調，此舉依法有據，順理成章，「不存在所謂的干預、削弱特別行政區高度自治的問題」。

綜合媒體報導，北京中央上月發出公函，就禁止香港民族黨運作一事表明意見。特首林鄭月娥稱內容有三點，包括支持特區政府依法禁止民族黨運作；維護國家安全、統一和領土完整是特區政府的職責和全中國人民的共同義務；中央政府要求就事件提交報告。

此舉引發港人質疑是「削弱香港高度自治」。對此，張曉明昨天在兩會第三場「部長通道」做出回應。指民族黨公然宣揚港獨，挑戰一國兩制，危害國家安全，中央政府要求特區政府提交報告，是「恰當，依法履行中央政府權利和義務，有法有據，順理成章」。

他強調，《基本法》第1條明確規定，香港是中華人民共和國不可分離的部分，「怎麼能夠設想中央對待香港發生危害國家安全的行為不聞不問呢」。此外，從處理的形式看，中央給香港特首發公函，表明對港府取締民族黨的堅定支持，同時也表明中央堅決維護國家統一和領土完整的基本立場。

報導指出，他說請特首就有關情況向中央提交報告，「是恰當的」，是依法履行中央政府權利和義務，依法有據，順理成章，「不存在所謂的干預、削弱特別行政區高度自治的問題」。

張曉明表示，香港回歸22年的事實已充分證明，「一國兩制」是最好的制度安排，香港在這條路上走得很好，而港獨是要把「一國兩制」毀掉。

香港特首林鄭月娥。香港中國通訊社
香港特首林鄭月娥。香港中國通訊社
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澳門8月選特首 港澳辦訂4標準

香港新聞組╱香港9日電

澳門特首將換任，港澳辦主任張曉明表示，選舉時間確定在8月，「依法產生新一任的行政長官」，而特首人選標準則是「愛國愛澳、中央信任、有管制能力、澳門社會認可」。

澎湃新聞報導，張曉明在回答提問時用了一個很重要的詞：「依法」，即依法選舉產生。澳門特別行政區的第五任行政長官人選將會依照《基本法》和澳門有關法律的規定，依照法定程序選舉產生。

報導指出，在8月特首選舉之前，會先選出400名委員，來組成特首的選舉委員會，時間預定在6月16日。

張曉明表示，中央對於澳門特首的標準要求是一貫的，就是四個詞，「愛國愛澳、中央信任、有管制能力、澳門社會認可」，「我們也堅信澳門一定能夠選出符合這些標準的新一任行政長官」。

澳門主權轉移以來，至今共有兩名特首，第一位是何厚鏵，第二位是崔世安。澳門特首每屆任期五年，可連任一次，崔世安於2009年首次當選，年底屆滿。

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