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中國氣象局長預期 今年颱風將偏多、偏強

2019-03-09 09:38聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國氣象局局長劉雅鳴指出，在全球氣候變暖的大的背景下，今年中國大陸氣候的總趨勢將呈現複雜多變、極端性強。她預期，今年的氣候前景總體偏差，旱澇災害較重，極端事件較多。今年登陸中國大陸颱風的個數、強度要高於往年，強度偏強，個數偏多。

據上海報業集團旗下新媒體《上觀新聞》報導，劉雅鳴在大陸兩會期間接受媒體訪問時表示，今年以來受「厄爾尼諾」（台灣稱「聖嬰現象」）影響，中國南方大部分地區今年降雨偏多。今年以來中國大陸的降雨時間、降雨量就已經打破1961年以來的歷史記錄。

她指出，今年夏季，汛期降水的分佈是南多北少，江淮、江南降水偏多，今年長江流域中下游有可能發生嚴重的洪澇災害。但北方地區今年大部分可能會出現乾旱，降雨偏少。劉雅鳴因此呼籲，一定要重視洪澇災害的防範。

從去年12月以來，大陸江淮南部、江南及貴州大部分地區、廣西北部、福建北部等地降雨日數普遍達40至55天，包括湖南、湖北、江西、浙江、安徽、江蘇日照時數則是創1961年以來同期最少。

由於陰雨不斷，根據大陸知名電商淘寶的數據，前一段時間，杭州地區手機淘寶用戶除搜索「傘」等關鍵字暴增外，搜索關鍵字「襪子」、「內褲」的次數也翻漲數倍，原因是天雨不斷貼身衣物一直晾不乾。還有網友調侃說，現在在江浙滬一帶要如何婉拒一個人？告訴他：「等天氣好了再說。」

中國氣象局局長劉雅鳴預估，今年大陸天氣恐呈現「南澇北旱」。圖為廣西南寧民眾3月8...
中國氣象局局長劉雅鳴預估，今年大陸天氣恐呈現「南澇北旱」。圖為廣西南寧民眾3月8日當天冒雨出行畫面。（中新社）
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