中國氣象局長預期 今年颱風將偏多、偏強

2019-03-09 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中國氣象局局長劉雅鳴指出，在全球氣候變暖的大的背景下，今年中國大陸氣候的總趨勢將呈現複雜多變、極端性強。她預期，今年的氣候前景總體偏差，旱澇災害較重，極端事件較多。今年登陸中國大陸颱風的個數、強度要高於往年，強度偏強，個數偏多。

據上海報業集團旗下新媒體《上觀新聞》報導，劉雅鳴在大陸兩會期間接受媒體訪問時表示，今年以來受「厄爾尼諾」（台灣稱「聖嬰現象」）影響，中國南方大部分地區今年降雨偏多。今年以來中國大陸的降雨時間、降雨量就已經打破1961年以來的歷史記錄。

她指出，今年夏季，汛期降水的分佈是南多北少，江淮、江南降水偏多，今年長江流域中下游有可能發生嚴重的洪澇災害。但北方地區今年大部分可能會出現乾旱，降雨偏少。劉雅鳴因此呼籲，一定要重視洪澇災害的防範。

從去年12月以來，大陸江淮南部、江南及貴州大部分地區、廣西北部、福建北部等地降雨日數普遍達40至55天，包括湖南、湖北、江西、浙江、安徽、江蘇日照時數則是創1961年以來同期最少。