博士生／女籃隊員／合唱團成員…陸大學吹「斜槓」風

2019-03-09 07:06 世界日報 中國新聞組／整理



天津大學16級博士生王聰。天津大學供圖 分享 facebook

博士生／女籃隊員／合唱團成員，這三種看似不同的身分，其實都是指日前在網上火紅的一名天津大學女學生。目前，在大陸高校中，像她這樣多「角度」發展的學生人數迅速增加，由於他們身上「斜槓（／）」累積越來越多，也被稱作「斜槓青年」。這象徵著這一代年輕人對於青春生活所追求的寬度和廣度。

中國青年報報導，「斜槓」的概念始於紐約時報專欄作家麥瑞克·阿爾伯2007年寫的一本書《多重職業：讓工作和生活獲得雙重成功的新模式》。她在這本書中提出了斜槓青年（Slasher）的概念，意為擁有多重身分，需要用斜槓將各種身分分開的人。當大學生的生活加上了「斜槓」，如何看待斜槓中不同內容的價值，如何平衡斜槓內容和自己的專業學習，如何在未來人生中取捨「斜槓」就成為他們的重大問題。

材料科學博士生→斜槓女籃隊員、合唱團成員

學術論文三篇被選入期刊封面，累計影響因子達76、德國洪堡大學化學系交換生、曾任理想十六合唱團副團長、現役天津大學女籃普通隊主力隊員……這些頭銜都不足以概括天津大學博士生王聰的整個大學生涯。

現在在理學院就讀的她，被天津大學官方微信公眾號稱作是「人美聲甜氣質佳，實踐科研兩手抓」的女神級博士生。很少有人能在見到她的時候想到，外表甜美，穿著時尚，時常紮著一個韓式高馬尾的她，是學校女子籃球隊的一員。也很少有人能想到，在合唱團裡光鮮靚麗的她在實驗室中研究的是國際前沿的材料科學。在她看來，籃球、唱歌、科研可以很好地交融在自己的生活中。

「做科研的壓力非常大，這也是排解壓力的一種方式。」王聰說。

「博士生／女籃隊員／合唱團成員」成為王聰的斜槓人生，在她看來，這樣的生活需要付出時間和精力。「體力上有時會有辛苦的感覺。有時候剛打完比賽就要立馬坐車回來，繼續去實驗室，兩邊來回跑。但是只要你從中能收穫到你想要的能量，體力上的問題就能克服。很值得。」

王聰認為，斜槓的人生需要執行力，「學習的時候專心學，搞業餘愛好的時候專心去搞」。

應用統計研究生→斜槓舞者、配音員

如今，斜槓大學生已不僅是媒體上熱議的「鳳毛麟角」，普通大學生也正在探索著自己的「斜槓人生」。

2017年，中國青年報社會調查中心聯合問卷網對1988名18～35歲青年進行的一項調查顯示，52.3%的受訪青年確認身邊有「斜槓青年」，56.7%的受訪青年認為「斜槓青年」可以高效利用時間，充實生活。

此外，受訪青年認為「斜槓青年」也存在著缺乏突出技能（45.5%）和增加職業規畫迷茫感（40.1%）等問題。

來自首都經貿大學的研究生王婕妤就是其中一員。就讀應用統計專業的她如今在舞蹈和配音領域小有成果。在王婕妤看來，多學一些是為了讓自己在求職時更有優勢。

對於一些大學生來說，斜槓是為了成為更好的自己。

李圓在河北大學就讀的專業是廣告策畫，同時，她還是一名瑜伽教練。「最初是因為想要塑造身型，之後發現瑜伽能給我帶來更多的樂趣，比如排解壓力、改善氣色、修身養性，等等，所以就一直堅持瑜伽。後來發現瑜伽行業別有洞天，自身也喜歡集體上課的氛圍，就一步步地走到了今天。」

和普通的興趣愛好不同，斜槓往往代表著一種專業身分，要如何平衡專業學習和斜槓內容，如何能讓自己理智地看待斜槓內容和未來發展之間的關係，成為大學生的必修課。

王聰建議，首先要學好本專業的內容。「專業是自己的飯碗，要把它做好。在這個基礎上有能力的就多去發展一下自己的愛好，給自己拓寬一些視野，有時候在發展第二愛好的時候也能促進自己專業的學習」。

李圓說：「既然選擇了更多，就意味著承擔的更多」。「然而自律換取自由，沒有足夠的自律性，反而讓斜槓成為一種逃避的藉口和盲從。」

斜槓→不能因為逃避而選擇，而要因為熱愛而選擇

北京科技大學一位行政學老師表示，在職場，多元技能是必須做到的，單一技能的人沒有太多的上升空間。不過，他也提醒，學習技能不應只為了生存，斜槓意味著在五斗米之外每一個人的個性發展、身心自由。

北京林業大學園林學院輔導員劉偉強調，「每一個斜槓後面的一個詞，都可以成為你謀生的手段，如果只是喜歡，我覺得那不能叫斜槓。現在很多學生說自己是斜槓青年，實際上他是因為第一個選擇（例如專業學習）太難，就去選擇了斜槓後面的部分，那他哪件事情都撿不起來。」

「不能因為逃避什麼而選擇，而要因為熱愛什麼而選擇。」劉偉說。