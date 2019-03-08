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龍運司機打瞌睡撞貨車釀19人傷 被判入獄17月停牌3年

2019-03-08 20:26香港01 記者李慧娜／報導

被告吳劍榮（右）在區域法院承認危險駕駛。（林樂兒攝）
被告吳劍榮（右）在區域法院承認危險駕駛。（林樂兒攝）
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龍運巴士司機清晨駛車從機場出市區時，疑因睡著撞向前方貨車，釀成多人受傷，其中3人至今仍因傷未能返工作崗位。肇事巴士司機早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，求情指因要照顧病妻感到疲累而睡著，今（8日）於區域法院被判囚1年5個月，停牌3年。

3傷者仍未能復工

法官判刑指，除被告吳劍榮（58歲）外，意外中有達18人受傷，其中4人傷勢嚴重，包括骨折、肩膀移位、眼角膜受損等情況，眼角膜受損的傷者現正等候進行換眼角膜手術，其中3名傷者仍因傷未能復工，但沒有證據顯示他們受到永久創傷。

官：法庭須傳達危駕可致嚴重後果訊息

法官續指，法庭需要傳達危險駕駛可致嚴重後果的訊息，判刑需要具阻嚇性，以確保乘客、行人的安全及其生命不會受到危害，而案例亦指出公共巴士司機在此類案件的罪責會較高。

被告事後感內疚

法官考慮到被告在事發時睡著，引致多人受傷，被告事後感到內疚，法官接納他有悔意，又考慮到被告欠睡眠是因照顧患癌太太，而被告太太在被告判刑前已不幸離世，被告亦在事後出現情緒問題、創傷後壓力症候群等情況，又失去工作，減刑9個月，而被告因於2007年起捐血再酌情減刑1個月。

被告巴士撞向「死火」貨車

案情指，2017年11月30日清晨近5時，一重型貨車於北大嶼山公路行駛時，司機感頭暈不適，遂停泊於路邊並亮起「死火燈」。10分鐘後，被告駕駛的巴士突撞向貨車後方，貨車被推前50米。巴士乘客稱，事發前巴士曾突左轉一兩秒後返回正常方向，事發時並無剎車、扭軚或響安。

調查下，被告稱當時感到不適，但不知道巴士撞到貨車。意外導致17名巴士乘客受傷，其中4人及貨車司機受重創，有人住院逾一個月，現仍需覆診。

文章授權轉載自香港01》

香港
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