北京人口持續下降，並非驅離「低端人口」

2019-03-08 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



北京市近年大陸驅逐低端人口和清退低端產業，再加上北京同時正在紓解非首都功能，北京面臨大規模的城市整治清理。北京市長陳吉寧指出，去年北京減少16.5萬人口，這是北京人口連續第二年下降。北京專家認為，未來北京人口仍會持續下降，但這不能理解為驅離「低端人口」。

香港明報報導，陳吉寧在人大北京團開放活動上提到，把北京的發展放在京津冀協同發展大的戰略部署下規劃，並做減量的規劃，制定了「三線兩控」的管理辦法。「三線」就是人口紅線、生態控制線和城市開發邊界；「兩控」是控制人口和城市建設用地。

北京定下2020年人口2300萬的紅線。根據北京市1月公布數據顯示，2018年末，北京全市常住人口2154.2萬人，比2017年末下降0.8%，這是1997年以來的常住人口第二次下降。陳吉寧指出，去年北京全市人口減少16.5萬，中心城區則減少40多萬人。

除了搬遷人口外，北京為了紓解非首都功能，還推進紓解整治促提升專項行動，包括制定實施嚴格的新增產業禁限目錄，關停退出一般製造業企業2600多家，特別是紓解提升市場和物流中心680多家，同時推展部分大學和醫院向新城區佈局，進到中心城外的新校區轉移師生現在超過了3萬人。

另據「僑報網」稱，北京還將780家企業遷出市外，其中27%遷至河北、天津等地。