祝「女生節快樂」 漫威電影為何惹怒中國網友?

2019-03-08 17:48 世界日報 中國新聞組／北京8日電



漫威第一部女性超級英雄電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）特地選在8日「三八國際勞動婦女節」上映；在電影中扮演「驚奇隊長」的布麗拉森（Brie Larson）在前一天「三七女生節」、向中國粉絲送上祝福語，但由於「女生節」內涵存在爭議，導致其被指與影片蘊含的「女權內涵」相背，宣發翻車。

觀察者網報導，「三七女生節」從誕生時就被認為帶有對「婦女」這個詞的迴避而飽受爭議，與其起源相關的還有個「一日之差」的低俗雙關段子，導致這個節日在許多網友心中是對女性的歧視侮辱，不少人認為拉森的祝福別有用心，加上微博文案中第一句就是「女生節快樂」更是激怒眾人，大批網友留言怒罵。

有人認為用「女生」這個詞來代替「婦女」，是在故意汙名化「婦女」，怒批漫威中國方的宣發手段不走心，有侮辱中國女性的嫌疑。

但在另外一部分人眼裡，「女生節」只是個被商家作為營銷手段的節日，本身屬性更偏向娛樂，認為那些發飆的網友是上綱上線，「大家過女生節不就是圖個開心嗎，這怎麼跟尊重女性扯上關係了?」

據人民網報導，「女生節」最早起源於1986年，當時是山東大學文學與新聞傳播學院，與經濟學院舉辦的「女生節聯歡晚會」，目地是鼓勵尊重、關愛女生，促進男女同學之間的真誠交流，但後來「女生節」的一些慶祝活動中，逐漸開始出現偏離初衷的情況，有人刻意寫低俗雙關段子，使「女生節」與「婦女節」之間被蓋上了猥瑣的陰影。

報導指，2016年3月，辯論節目《奇葩說》辯手範湉湉在微博上發出一條視頻，她認為全天下的女性都不願意被稱作「婦女」，而希望被叫作「女生」；她呼籲聯合國將「女生節」設立為一個新的節日，視頻一出便引來熱議，當時還躋身新浪微博熱門話題榜前三。

小檔案-漫威為何攤事？

漫威首部女性超級英雄電影《驚奇隊長》主演選在上映前一天的「女生節」送上祝福，由於女生節帶有將女性分等意味，讓這部談論「女權內涵」的電影未演先挨轟。

根據維基百科解釋，「隨著國際婦女節和『婦女』一詞在中國社會的汙名化、被排斥，女生節成為更受歡迎的節日。」然而，女生節卻難逃被連結到消費主義，眾多電商平台甚至喊出「不論靠自己還是靠別人，慶祝節日就要清空購物車」營銷話術；人造的女生節始終充斥著「女生與婦女僅僅一日之差」等惡俗段子，輔以校園充滿明顯性別歧視的標語，反而不斷強化性別不平等的文化規範，使人們漸漸遺忘婦女節的意義。