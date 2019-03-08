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中核集團董座：2030年前，每年開工八台核電機組

2019-03-08 15:12聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國核工業集團董事長余劍鋒今天表示，十年後，若大陸核電發電量占比提高到世界平均水準，核電裝機總量需達1.2億至1.5億千瓦，這意味到2030年前，大陸平均每年需要新開工建設百萬千瓦級的核電機組8台左右。

界面新聞報導，余劍鋒今天在中核集團召開的媒體見面會上，做上述表示。

2018年，核電在大陸發電總裝機的占比約2.4%，在總發電量中的占比為4.2%。余劍鋒表示，當前大陸核電裝機及發電量比例都很低，有足夠的發展空間。

他表示，目前世界核電在發電總裝機及總發電量的占比均為10%左右。預計2030年，大陸全社會用電量達約8.5兆至10.5兆千瓦時，若核電發電量占比提高到目前世界平均水準，大陸的核電裝機總量需達1.2億至1.5億千瓦。

他說，這意味到2030年前，大陸平均每年需新開工建設百萬千瓦級核電機組8台左右。

按照規劃，十三五期間，大陸全國核電將投產約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年裝機達到5800萬千瓦。以此預計，每年將要開工6至8台核電機組。

但自2015年12月以來，大陸核電業經歷三年多的零審批。今年1月30日，大陸官方終於重啟核電項目審批。中核集團漳州核電一期項目1號、2號機組，以及中國廣核集團惠州太平嶺核電一期項目1號、2號機組獲得核准。

余劍鋒稱，希望國家加快核電建設進度安排，協調地方政府推動核電廠址落實，並適時啟動內陸核電項目。

中國核能行業協會數據顯示，截至2018年12月31日，中國大陸投入商業運轉的核電機組共44台，裝機容量達到約4465萬千瓦。其中，7台核電機組在2018年投入商業運轉，裝機容量為884萬千瓦。

核電核能
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