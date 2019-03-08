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禁娼、滙豐⋯影響深遠的一年 康文署展覽重塑香港歷史

2019-03-08 15:08香港01 記者李慧筠、曾雪雯／報導

1935年禁娼後，娼妓業以其他姿態存活。香港01記者蔡正邦／攝影
1935年禁娼後，娼妓業以其他姿態存活。香港01記者蔡正邦／攝影
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1935年，看似平淡無奇的一年，但這一年，香港發生了三件事，對這小城往後80多年的發展，起了重大變化。這一年，香港全面禁娼、匯豐銀行大廈啟用，還有「潔淨局」更名為「市政局」，其後成為殖民地年代重要的行政及諮詢機關。

香港文化博物館將於今年5月至9月展出「百物看世界—大英博物館藏品展」，其中特意設計「香港版本」，展場將以香港1935年的故事作焦點，與大英博物館的各地文物對照。香港文化博物館總館長盧秀麗指，香港於1935年有不少社會變革。

禁娼前石塘咀妓院區人稱「塘西風月」

一個重要的7月1日。1935年的7月1日，香港正式全面禁娼。要說禁娼，要先從1845年說起，當時香港第二任港督戴維斯，以娼妓傳播性病為由，想將妓女驅逐出境，但香港作為自由港未能抑制妓女數目，於是政府向妓女抽稅，是為「妓捐」，但後來發現稅收被警察中飽私囊而停止。

「石塘咀約容納妓女2千餘人」

娼妓期間不絕於市，1903年，政府甚至想利用妓院帶起新填海地石塘咀區的繁榮，所以下令將水坑口的妓院遷往石塘嘴，後來人稱「塘西風月」，便是指石塘咀妓院區。據當時馬沅在《香港法制史實彙編》寫道：「石塘咀全盛時代，……娼寮以字號計，大小有50餘家，約容妓女2千餘人。」

石塘咀多年前曾經妓院林立，被稱為「塘西風月」，政府當年甚至利用娼妓業想帶新填海區...
石塘咀多年前曾經妓院林立，被稱為「塘西風月」，政府當年甚至利用娼妓業想帶新填海區。香港01記者林若勤／攝影
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華人娼妓有三年時間轉行

直至1929年，英國工黨政府在壓力下要求港府以新加坡為榜樣，關閉所有妓院，當時港督貝璐向倫敦表示擔憂，指取消妓院登記會動搖華人的忠誠和信心，希望維持現行制度。不過命令照舊，1931年英國政府的禁娼指令下達香港，貝璐奉命頒令禁娼，西洋娼妓、東洋娼妓一律不能留，必須於該年6月30日結業，而華人娼妓則有三年時間轉行，直至1935年6月底。

禁而不絕　化身「導遊社」

1935年，最後一間妓院關閉，為「塘西風月」寫下句號，電影《胭脂扣》中由梅艷芳飾演的女主角如花，鬼魂返回陽間尋十二少不著，亦找不著當年的妓院區。但其實娼妓業禁而不絕，只是轉成以舞場、浴室及按摩院等地下妓院繼續營業，香港亦出現「導遊社」，以找姑娘出街導遊作包裝娼妓業，1939年時導遊社多至80餘所，導遊女有千餘人。

潔淨局改為市政局 成推動普選先聲

「潔淨局」於1935年易名為「市政局」，其後成為殖民地年代重要的行政及諮詢機關。從最初的公共衛生開始，其服務範圍職能不斷擴大，後來更兼管文娛康樂服務。

市政局更是首個採用地區直選舉制度的行政機關，可算是推進本地民主政制的代表。戰後，香港市政局於1953年舉行合資格選民選出四名民選代表，讓本地市民能參與政治事務及地方決策，成為民主選舉先聲。從市政局更名至1999年期間，政府逐漸增加各級議會地方直選議員比例。1991年首次立法局選舉，56名議員中有18名由地區直選產生，當中民主派取得17席。

多年來，市政局選舉制度培養出不少香港當代政治人物。首任行政長官董建華於1999年以推行「市政服務改革」為由，廢除兩個民選香港市政局、區域市政局，一直被民主派視為打擊民主進程的手段。

現時滙豐總行大廈設展覽講述1935年第三代大廈落成的情況。香港01記者余睿青／攝...
現時滙豐總行大廈設展覽講述1935年第三代大廈落成的情況。香港01記者余睿青／攝影
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第三代匯豐銀行大廈啟用　銅獅坐看香港變幻時

香港歷史掌故專家蘇萬興曾在其網誌寫道，第三代香港匯豐銀行大廈於1935年啟用，歷經重建的大廈，設計屬芝加哥學派，樓高70米，共13層，有指它是香港第一個裝有空調的建築物。日治時期，大廈曾被用作政府總部。

落成當年，匯豐參照並複製鑄造了上海總行兩尊銅獅，放在香港總行面前，兩獅分別名為史提芬（Stephen）及施迪（Stitt）。後來，兩隻獅子曾在二戰期間，遭日軍運返日本以回爐取銅，但日軍戰敗後，美軍將它們運返香港，繼續看守銀行大廈。

原來1935年有重大貨幣改革，香港貨幣制度亦正式與內地分道揚鑣。香港01記者李澤...
原來1935年有重大貨幣改革，香港貨幣制度亦正式與內地分道揚鑣。香港01記者李澤彤／攝影
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幣制正式與內地分開　同年銀行停業潮

香港史專家劉蜀永教授亦在其著作《簡明香港史》提到，當年重要的貨幣變革和銀行停業潮。香港自1862年起採用銀本位。1934年，美國政府收買白銀致銀價急升，中國存銀大量流失，翌年頒佈《通貨條例》，規定白銀收歸國有，再以不含銀的貨幣取代銀角子。當時香港經濟上與中國關係緊密，因應中國脫離銀本位貨幣，於1935年12月通過《貨幣條例》，禁止白銀流通，改用紙幣本位；同日，庫務司發行一元面額紙幣，及一角和五分鎳幣取代銀幣，香港與內地幣制正式分道揚鑣。

戰前，內地為了避難將大量資金轉到香港，不少資金會投機買賣證券、投資房地產等。1921至1924年，香港正值房地產開發熱潮，但至1930年代因全球經濟性衰退而下滑，不少銀行本身有投機炒賣，因此1935年爆發大規模銀行倒閉潮，如當時規模最大的華資銀行廣東銀行擠提並停業。當時政府曾重新檢討立例管理銀行的可行性，不過後來又指銀行類別太多難以立法不果。


文章授權轉載自《香港01》

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