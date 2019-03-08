親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

全職主婦「被困」家庭 過來人：忙裡偷閒找回自己

2019-03-08 15:09香港01 記者胡家欣／報導

已61歲的家庭主婦金葉說，「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力」。香港01記者胡家...
已61歲的家庭主婦金葉說，「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力」。香港01記者胡家欣／攝影
分享

全職主婦日復ㄧ日打理家庭繁瑣事，勞心勞力程度不足為外人道。已經「登六」的家庭主婦金葉，九十年代與丈夫結婚後，放棄時裝車更指導工作，全職照顧家庭。金葉丈夫性格大男人，不擅溫柔體貼，亦不愛伴侶活躍於朋友圈子，她坦言，每日洗衣服、煮飯、掃地的工作，猶如被困籠中，失去自己。

不甘籠中生活的她，當年決定悄悄起「革命」，趁女兒上學，騰出空閒時間參加劇場班，做自己享受的事情。她笑言：「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」

與61歲的金葉言談幾句，她就會綻放朗笑，性格看似開朗。

金葉年輕時做過時裝車更指導工作5年，26歲與現任丈夫結婚，婚後成為全職家庭主婦。與一般主婦無異，金葉每日留在家中洗衣服、煮飯、掃地、帶女兒，為家庭勞心勞力，但是性格大男人的丈夫，卻看不見她的功勞，有時更動輒會發脾氣。她說：「飯菜煮得不好，就會大聲呼喝，叫我煎個荷包蛋，再煮其他菜！」她自言當時性格單純，只會默默遵從。

女兒升上小學後悄起「革命」　參加烹飪、劇場班

婚後忙於照顧家庭，加上丈夫不喜歡她有社交生活，金葉漸漸失去朋友圈子，「有時覺得自己同社會好脫節。」金葉不甘被困於「籠」中，她笑言慢慢起「革命」，待女兒升上小學後，趁女兒上課和丈夫工作期間，偷偷參與家福會的活動，定期上烹飪班，學一身好廚藝；女兒升上中學後，她在好奇心驅使下，更參加劇場班，學習戲劇，參與義工表演。

劇場班多著重即興表現，演員對白隨心，角色更否與觀眾互動，金葉坦言樂在其中，透過演戲找到真正的自己。在劇場中，她不時會飾演主婦角色，透過對白盡訴內心鬱結，不知不覺間，性格更為外向，鍛鍊出說話膽量。如今丈夫若無理訓斥，金葉說自己必然會理直氣壯反駁。

「偷閒」找尋自我　釋放壓力　

二十多年人生，金葉不時「偷閒」，找回屬於自己的時間。下個月中，她將會參與論壇劇場，演出婦女在傳統觀念下，身不由己的辛酸故事。今日是三八婦女節，她寄予一眾家庭主婦：「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」


婦女「辛」「滋」論壇劇場演出

主辦機構：香港家庭福利會 婦女及家庭成長中心

日期：2019年4月19日

時間:晚上8:00至9:45

地點:柴灣青年廣場2樓Y劇場

費用:免費

名額:150人


文章授權轉載自《香港01》

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

禁娼、滙豐⋯影響深遠的一年 康文署展覽重塑香港歷史

2019-03-08 15:08

台商蔣佩琪 被福建授予「三八紅旗手」榮銜

2019-03-08 14:20

商界憂港修例… 怕包二奶重婚曝光

2019-03-08 14:05

中核集團董座：2030年前，每年開工八台核電機組

2019-03-08 15:12

「終身不錄取」…400人聲援4理大生

2019-03-08 14:03

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52

兩岸拜文昌 四川巡遊到高雄

2019-03-08 00:23

移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

貴州搶人才 免費提供求職者7天高檔住地

2019-03-07 21:24

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

港大角咀燒味茶餐廳遇夜盜 收銀櫃被撬開失財

2019-03-07 14:28

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

今年擬推售40%未來5年居屋單位 房委會委員憂無以為繼

2019-03-07 14:27

工作壓力大？港一小學女教師跳樓不治

2019-03-07 14:14

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

禁止珠峰核心區旅遊 作家肯定

2019-03-07 02:13

貴陽築夢驛站 求職者有個家

2019-03-07 02:13

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

否認消費降級 中國發改委：持續擴大長期看好

2019-03-06 22:23

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

打造農創新舞台 台企聯會長王屏生考察廣西南寧

2019-03-06 19:26

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

美若取消《政策法》財政司長：香港不會完蛋

2019-03-06 17:33

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

屯門長命火 貨櫃「悶燒」第十日終救熄 消防：士氣低落

2019-03-06 16:09
看更多

熱門文章

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

鴨煲變成「蟑螂蓋飯」！ 女叫外賣餐撈出40隻蟑螂

2019-03-08 10:06

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

大陸2月出口大幅衰退20.7% 遠低於市場預期

2019-03-08 11:36

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

前共軍將領：明年大選前 解放軍要隨時準備反擊蔡英文

2019-03-08 11:27

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52

蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33

王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

陸前財長警告 李克強大降增值稅恐導致通縮及財政失衡

2019-03-08 13:44

兩岸拜文昌 四川巡遊到高雄

2019-03-08 00:23

台商蔣佩琪 被福建授予「三八紅旗手」榮銜

2019-03-08 14:20

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

這檔港股五年漲逾85倍 今天被勒令停牌

2019-03-08 14:40

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

港媒：2020藍若勝 兩岸政治談判機會高

2019-03-08 11:54

中核集團董座：2030年前，每年開工八台核電機組

2019-03-08 15:12

商界憂港修例… 怕包二奶重婚曝光

2019-03-08 14:05

特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45

「終身不錄取」…400人聲援4理大生

2019-03-08 14:03

貴州搶人才 免費提供求職者7天高檔住地

2019-03-07 21:24

江蘇台辦用直播 為台企解決融資問題

2019-03-07 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top