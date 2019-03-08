全職主婦「被困」家庭 過來人：忙裡偷閒找回自己

2019-03-08 15:09 香港01 記者胡家欣／報導



已61歲的家庭主婦金葉說，「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力」。香港01記者胡家欣／攝影 分享 facebook

全職主婦日復ㄧ日打理家庭繁瑣事，勞心勞力程度不足為外人道。已經「登六」的家庭主婦金葉，九十年代與丈夫結婚後，放棄時裝車更指導工作，全職照顧家庭。金葉丈夫性格大男人，不擅溫柔體貼，亦不愛伴侶活躍於朋友圈子，她坦言，每日洗衣服、煮飯、掃地的工作，猶如被困籠中，失去自己。

不甘籠中生活的她，當年決定悄悄起「革命」，趁女兒上學，騰出空閒時間參加劇場班，做自己享受的事情。她笑言：「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」

與61歲的金葉言談幾句，她就會綻放朗笑，性格看似開朗。

金葉年輕時做過時裝車更指導工作5年，26歲與現任丈夫結婚，婚後成為全職家庭主婦。與一般主婦無異，金葉每日留在家中洗衣服、煮飯、掃地、帶女兒，為家庭勞心勞力，但是性格大男人的丈夫，卻看不見她的功勞，有時更動輒會發脾氣。她說：「飯菜煮得不好，就會大聲呼喝，叫我煎個荷包蛋，再煮其他菜！」她自言當時性格單純，只會默默遵從。

女兒升上小學後悄起「革命」 參加烹飪、劇場班

婚後忙於照顧家庭，加上丈夫不喜歡她有社交生活，金葉漸漸失去朋友圈子，「有時覺得自己同社會好脫節。」金葉不甘被困於「籠」中，她笑言慢慢起「革命」，待女兒升上小學後，趁女兒上課和丈夫工作期間，偷偷參與家福會的活動，定期上烹飪班，學一身好廚藝；女兒升上中學後，她在好奇心驅使下，更參加劇場班，學習戲劇，參與義工表演。

劇場班多著重即興表現，演員對白隨心，角色更否與觀眾互動，金葉坦言樂在其中，透過演戲找到真正的自己。在劇場中，她不時會飾演主婦角色，透過對白盡訴內心鬱結，不知不覺間，性格更為外向，鍛鍊出說話膽量。如今丈夫若無理訓斥，金葉說自己必然會理直氣壯反駁。

「偷閒」找尋自我 釋放壓力

二十多年人生，金葉不時「偷閒」，找回屬於自己的時間。下個月中，她將會參與論壇劇場，演出婦女在傳統觀念下，身不由己的辛酸故事。今日是三八婦女節，她寄予一眾家庭主婦：「要懂得忙裡偷閒，釋放自己情緒壓力。」

婦女「辛」「滋」論壇劇場演出

主辦機構：香港家庭福利會 婦女及家庭成長中心

日期：2019年4月19日

時間:晚上8:00至9:45

地點:柴灣青年廣場2樓Y劇場

費用:免費

名額:150人

文章授權轉載自《香港01》