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台商蔣佩琪 被福建授予「三八紅旗手」榮銜

2019-03-08 14:20聯合報 記者林則宏╱即時報導

在3月8日國際婦女節這天，據中新社報導，福建省婦女聯合會於日前授予199名女性「福建省三八紅旗手」榮譽稱號。在福建經營福州溫泉高爾夫球場的台商、福建連江桃園體育娛樂有限公司副董事長蔣佩琪也是其中一人。　　

蔣佩琪說，當上「福建省三八紅旗手」，讓她感到「在大陸打拼更有歸屬感」。她表示，「我會做更多有意義的事情，全力以赴推動兩岸交流合作。」

「三八紅旗手」，是大陸在3月8日婦女節時，售予「優秀勞動婦女」的榮譽稱號，用以表彰其在「中國各條戰線上為社會主義物質文明和精神文明建設做出顯著成績的婦女先進人物和婦女先進集體」。每年婦女節前，大陸中央和各地都會遴選並表揚若干名「三八紅旗手」。　　

報導稱，位於福州市連江縣的福州溫泉高爾夫球場，是蔣佩琪的父親蔣啟弼歷經30多年經營而成。1992年暑假，正在美國求學的蔣佩琪第一次跟隨父親回到祖籍地連江縣。「那時候這裡全是荒地」，當時聽父親說要把這裡建成高爾夫球場，她覺得「簡直是天方夜譚」。

「如今一站在球場，我就覺得很自豪。」蔣佩琪說，看到這裡從最初的一片荒蕪，到填起幾百萬方土、種上一萬多棵樹、修建起防洪堤壩，最後變成一座美麗的大花園，就深深感到父親的不易。　　

「父親雖然走了，但是他給家鄉留下青山綠水，我也想替父親完成遺願。」蔣佩琪說，她規劃將此地打造成國際級醫療旅遊目的地，促進海峽兩岸旅遊文化交流。　　

蔣佩琪也是福州市台胞投資企業協會常務副會長，她認為，台灣的年輕人不應安於現狀，應該走出「小確幸」，尋找存在的價值。因此，她的公司開放實習、工作崗位，讓台灣年輕人發揮智慧與才能。　　

蔣佩琪表示，當上「福建省三八紅旗手」，代表著榮譽，也代表著責任，她會更加努力，為推動家鄉建設和兩岸融合發展盡力。

福州市台胞投資企業協會常務副會長蔣佩琪（圖左），獲得今年「福建省三八紅旗手」榮銜...
福州市台胞投資企業協會常務副會長蔣佩琪（圖左），獲得今年「福建省三八紅旗手」榮銜。（取自《福州日報》）
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福建婦女節溫泉
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