「終身不錄取」…400人聲援4理大生

2019-03-08 14:03 世界日報 香港8日電



香港理工大學學生會昨於校內舉行集會，400人聲援早前因民主牆與校方衝突、被學生紀律委員會處分的4名學生，促校方收回懲處。被停學的理大學生會前會長林穎恒稱不後悔，在白色恐怖之下，希望同學不要懼怕。理大指委員會強調裁決與言論自由無關，籲同學理性表達意見。

400人理大集會聲援學生 分享 facebook

明報報導，中大、恒大、城大等多個學界團體，還有學生動源及學生獨立聯盟均出席集會，並展示寫有「香港獨立」的旗幟。理大學生會秘書黃曉晴說，紀律委員會只由五名教學人員及一名學生代表組成，當中沒有任何有法律背景人士，今次判決對學生不公平。

曾任理大設計學院助理教授的黃國才，昨手持「對抗威權」標語支持學生。他稱，自己在理大任教16年，批評校方「一言堂」，打壓言論自由，對學生處分過重。

香港01報導，林穎恒說停學一年等同「監禁」、開除學籍等同「判死刑」，對於未能與同屆同學一同畢業感到可惜，但他不後悔。同樣被開除學籍的護理系碩士生何俊謙稱，因事件與家人關係決裂，目前只能寄居朋友家中。

400人理大集會聲援學生 被停學前會長︰白色恐怖下勿懼怕 分享 facebook

報導指出，被懲處的四名理大生中，林穎恒、何俊謙被退學，後者兼終生不獲取錄；鄭悅婷及李傲然分別須做60及120小時社區服務。

理大校方表示，尊重委員會的裁決，強調不會容忍任何粗暴行為在校園內出現。

8所大學僅理大設極刑

香港新聞組╱香港8日電

香港理工大學民主牆事件四名涉事學生中，護理系碩士生何俊謙被開除學籍兼終身不獲錄取，堪稱「極刑」。綜觀香港八所大學的紀律處分罰則，只有理大設有「極刑」，列明「無限期被開除學籍」，其餘院校均沒有訂立該懲罰，亦幾乎都沒有相關裁決案例。

香港01報導，理大工會表示，今次是過往20幾年教學生涯中，大學懲處抗議學生最嚴厲的一次，在民主牆風波前，從不知道理大有相關罰則，亦從未聽聞其他院校有相關案例。

學生紀律委員會指控何俊謙誹謗、破壞公物、拒遵守機構規定或命令、損害學校聲譽，裁決開除學籍兼終身不獲取錄，外界批評學校處分太重，與學生行為不對稱。

報導指出，理大校規規定，懲處學生最嚴重可處「無限期被開除學籍」，亦即永久不獲錄取。至於其他七所院校則無「終身不獲錄取」的紀律處分罰則，最嚴重只列明「開除學籍 」或「終止大學學業」。此外，六所院校從未有「終身不錄取」的處分案例，城大、理大則未回應相關案例數字。間院校指，未曾有「終身不獲取錄」的處分案例。城大及理大則未有回應有關案例數字。