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商界憂港修例… 怕包二奶重婚曝光

2019-03-08 14:05世界日報 香港8日電

商界憂慮修訂《逃犯條例》，還有一個不能說的秘密，原來是怕因重婚罪而被引渡。不願具名的商界高層表示，港商在內地「包二奶」並不罕見，修例一旦通過，恐誘發「重婚」案件潮。

憂犯重婚罪 律師：包二奶易中招
憂犯重婚罪 律師：包二奶易中招
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香港01報導，自香港回歸以來，港人與內地交往頻繁，不少在內地長期工作的已婚男士流行「包二奶」紓解寂寞。北京大學法律系畢業、曾處理婚姻案件的律師劉嘉華指出，內地的重婚罪不僅是限制重複註冊結婚，亦不容同時有兩段「事實婚姻」，已婚港人若在內地「包二奶」、或與「二奶」擁有穩定關係，極非常可能觸法。

他說，內地並非實行無罪推定，舉證責任與香港有所不同，加上內地對重姻門檻較香港低，港人其實「很容易中招」。

據報導，香港法律規定，如某人已在內地或海外結婚，並正辦理離婚，但仍未辦妥手續，在婚姻狀況仍未回復單身之前，都不可在香港再婚，否則該段婚姻將宣告無效；如某人在香港結婚，並在內地或海外再婚，而再婚時另一半未離婚，則觸犯重婚罪。重婚罪在香港可判刑監禁7年，內地則處2年以下有期徒刑或拘役。

另外，內地法律提到，重婚者與另一人需要長期一同生活，劉嘉華指很難定義何謂「長期」，每月見一次、關係穩定亦可以算是長期。

劉嘉華指「事實婚姻」亦能構成控罪，像鄰居就可作出庭作證，證明「事實婚姻」的存在。

商界不便說的秘密 憂犯重婚罪
商界不便說的秘密 憂犯重婚罪
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香港回歸婚姻結婚
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