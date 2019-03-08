親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

4架義大利火神飛機日前藉由中歐班列順利運抵成都，這是中歐班列（成都）首次搭載入境飛機，大陸西部航空產業有望藉此進一步發展。

「中歐班列」貨運列車2011年起行駛於大陸與歐洲之間，是「一帶一路」重要交通運輸管道，中國鐵路披露，進入3月才沒幾天，中歐班列已經締造多項第一次。

3月1日，4架義大利火神飛機搭乘中歐班列順利運抵成都，這是中歐班列（成都）首次承載入境飛機業務，大陸西部航空產業有望藉此進一步發展。

四川駝峰通用航空公司是義大利火神飛機的中國總代理，已向義大利火神飛機公司訂購100架火神飛機。先期抵達的4架飛機，從義大利由卡車運送至波蘭羅茲，於2月13日搭乘中歐班列（成都）由波蘭羅茲發車，2月27日到達成都國際鐵路港，3月1日完成全部手續。

原來走海運運輸，飛機需要至少45天才能運到成都。現在搭乘中歐班列，只需要13天時間，比原來節省一個多月。

第二個第一次，是首次運輸大型笨重適運貨物。

2月14日，首列滿載41個貨櫃、總貨值達206萬歐元的磁懸浮軌道梁，從德國紐馬克市啟程，經德國、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克等國家，最終抵達成都，象徵中歐班列首次成功運輸大型笨重適運貨物。

第三個第一次是首次滿載糧食回程。

2月25日，一列滿載2200噸哈薩克小麥的回程中歐班列，經阿拉山口鐵路口岸抵達烏魯木齊。這是首次從阿拉山口駛來的糧食回程中歐班列。這趟糧食回程列車改變以往運輸小麥的方式，提高運輸時效、減少貨物損耗、降低成本。隨後，回程列車還將嘗試運輸俄羅斯農產品到中國大陸。

第四個第一次，是首開跨境電商專線。

3月2日，大陸首條中歐班列（鄭州）跨境電商菜鳥號出口專線正式開通。這條專線採用無紙化電子清關，大幅提升清關效率。今後將每周行駛兩班，往返於比利時列日和河南鄭州之間。

針對傳統的跨境電商平郵小包裹的時效性不穩定、掉貨率高、無追蹤資訊、服務不穩定等問題，中歐班列（鄭州）旗下公司和阿里巴巴集團聯手，幫助大陸中小微企業建立出口新管道，增強大陸品牌、大陸製造在歐洲市場的競爭力。

而中歐班列（鄭州）跨境電商出口專線的常態化行駛，也將有利於河南省陸上絲綢之路、海上絲綢之路、空中絲綢之路和網上絲綢之路「四路協同」，加快鄭州國際綜合交通物流樞紐建設腳步。

義大利火神飛機。圖/駝峰通用航空公司
義大利火神飛機。圖/駝峰通用航空公司
分享
4架義大利火神飛機搭中歐班列抵達成都。圖/澎湃新聞
4架義大利火神飛機搭中歐班列抵達成都。圖/澎湃新聞
分享

義大利電商白俄羅斯
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

兩岸拜文昌 四川巡遊到高雄

2019-03-08 00:23

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

貴州搶人才 免費提供求職者7天高檔住地

2019-03-07 21:24

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

港大角咀燒味茶餐廳遇夜盜 收銀櫃被撬開失財

2019-03-07 14:28

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

今年擬推售40%未來5年居屋單位 房委會委員憂無以為繼

2019-03-07 14:27

工作壓力大？港一小學女教師跳樓不治

2019-03-07 14:14

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

禁止珠峰核心區旅遊 作家肯定

2019-03-07 02:13

貴陽築夢驛站 求職者有個家

2019-03-07 02:13

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

否認消費降級 中國發改委：持續擴大長期看好

2019-03-06 22:23

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

打造農創新舞台 台企聯會長王屏生考察廣西南寧

2019-03-06 19:26

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

美若取消《政策法》財政司長：香港不會完蛋

2019-03-06 17:33

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

屯門長命火 貨櫃「悶燒」第十日終救熄 消防：士氣低落

2019-03-06 16:09

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

延誤20小時 國航迫降俄羅斯 安返洛城

2019-03-06 14:24

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

港大研究︰近半乙肝患者不知自己染病

2019-03-06 13:53

1529隻活龜從香港走私至菲律賓 菲網友轟港監管不力

2019-03-06 13:53

借同學10萬創業 獲贈奧迪當回禮

2019-03-06 13:51
看更多

熱門文章

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

鴨煲變成「蟑螂蓋飯」！ 女叫外賣餐撈出40隻蟑螂

2019-03-08 10:06

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

大陸2月出口大幅衰退20.7% 遠低於市場預期

2019-03-08 11:36

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

前共軍將領：明年大選前 解放軍要隨時準備反擊蔡英文

2019-03-08 11:27

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

五大利多簇擁 陸股走勢大熊變狂牛

2019-03-07 15:57

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

兩岸拜文昌 四川巡遊到高雄

2019-03-08 00:23

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

驚蟄「打小人」 港人鵝頸橋排隊打老闆出怨氣

2019-03-07 14:12

移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47

被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10

李彥宏卸任百度投資董事 妻馬東敏接任

2019-03-07 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top