這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



4架義大利火神飛機日前藉由中歐班列順利運抵成都，這是中歐班列（成都）首次搭載入境飛機，大陸西部航空產業有望藉此進一步發展。

「中歐班列」貨運列車2011年起行駛於大陸與歐洲之間，是「一帶一路」重要交通運輸管道，中國鐵路披露，進入3月才沒幾天，中歐班列已經締造多項第一次。

3月1日，4架義大利火神飛機搭乘中歐班列順利運抵成都，這是中歐班列（成都）首次承載入境飛機業務，大陸西部航空產業有望藉此進一步發展。

四川駝峰通用航空公司是義大利火神飛機的中國總代理，已向義大利火神飛機公司訂購100架火神飛機。先期抵達的4架飛機，從義大利由卡車運送至波蘭羅茲，於2月13日搭乘中歐班列（成都）由波蘭羅茲發車，2月27日到達成都國際鐵路港，3月1日完成全部手續。

原來走海運運輸，飛機需要至少45天才能運到成都。現在搭乘中歐班列，只需要13天時間，比原來節省一個多月。

第二個第一次，是首次運輸大型笨重適運貨物。

2月14日，首列滿載41個貨櫃、總貨值達206萬歐元的磁懸浮軌道梁，從德國紐馬克市啟程，經德國、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克等國家，最終抵達成都，象徵中歐班列首次成功運輸大型笨重適運貨物。

第三個第一次是首次滿載糧食回程。

2月25日，一列滿載2200噸哈薩克小麥的回程中歐班列，經阿拉山口鐵路口岸抵達烏魯木齊。這是首次從阿拉山口駛來的糧食回程中歐班列。這趟糧食回程列車改變以往運輸小麥的方式，提高運輸時效、減少貨物損耗、降低成本。隨後，回程列車還將嘗試運輸俄羅斯農產品到中國大陸。

第四個第一次，是首開跨境電商專線。

3月2日，大陸首條中歐班列（鄭州）跨境電商菜鳥號出口專線正式開通。這條專線採用無紙化電子清關，大幅提升清關效率。今後將每周行駛兩班，往返於比利時列日和河南鄭州之間。

針對傳統的跨境電商平郵小包裹的時效性不穩定、掉貨率高、無追蹤資訊、服務不穩定等問題，中歐班列（鄭州）旗下公司和阿里巴巴集團聯手，幫助大陸中小微企業建立出口新管道，增強大陸品牌、大陸製造在歐洲市場的競爭力。