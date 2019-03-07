領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



海南領先大陸各省，宣判燃油汽車的「死刑」。據央視新聞報導，海南省政府5日正式發布《海南省清潔能源汽車發展規劃》，明確提出2030年起全面禁止銷售燃油車。海南也成為大陸第一提出具體清潔能源化目標並給出時間表的省份。

根據這份《規劃》，為實現2030年「綠色智慧出行新海南」的總體發展目標，海南提出了2020年、2025年、2030年三個階段性目標。

海南省工業和信息化廳長王靜表示，在公共服務領域將力爭2020年實現清潔能源化；社會運營領域力爭2025年實現清潔能源化；私人領域車輛以增量嚴控、存量引導更替為主線，力爭2030年全省汽車清潔能源達到國際標竿水準。

報導稱，《規劃》在充分論證清潔能源汽車市場前景的基礎上，提出了分領域、分階段加快推廣清潔能源汽車，並將從2030年起全面禁售燃油汽車。

在全面禁售燃油車後，未來在海南將只能駕駛清潔能源汽車。《規劃》並提出六方面重點任務和七項保障措施，從能源、環保、經濟等方面深入分析海南全域推廣應用清潔能源汽車的可行性，並從構建、完善清潔能源汽車應用環境出發，提出六個方面的具體措施。

同時，海南省交通運輸廳也規劃，到2020年新能源汽車在全省交通運輸行業的應用要初具規模。到2020年底，海南省將累計推廣新能源汽車3萬輛以上，建設充電樁2.8萬個以上。

央視新聞指出，目前在海口，一輛新能源汽車3分鐘即可換好全新的電池重新上路。相關部門計畫在2020年底前，打通環島高速新能源「換電補能」圈，實現全島出行「補能」無憂。

對於許多民眾擔心，2030年以前購買的燃油車未來是否還能上路？海南省工業和信息化廳表示，2030年前已經售出的燃油車仍可繼續上路行駛，但應遵循環保部門的最新排放指標。

央視新聞稱，目前已多個國家提出燃油車退出計畫。2016年4月和5月，荷蘭和挪威相繼宣布將在2025年全面禁止傳統燃油車銷售；2016年10月，德國通過2030年停售燃油車的提案；2017年7月，英國和法國也宣布將於2040年全面停售燃油車。

台灣則是在前行政院長賴清德任內提出，2030年公務車全面電動化，2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車的政策目標。

近年來，大陸已有多個省份積極推廣新能源汽車。據統計，2018年，全大陸新能源汽車保有量達261萬輛，占汽車總量的1.09%。與2017年相比，增加了107萬輛。