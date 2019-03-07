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Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42香港01 記者鄭秋玲／攝影

香港廉政公署今日(7日)落案起訴香港必勝客管理有限公司(Pizza Hut)前餐廳總經理、2名前助理經理，以及1名前司機速遞員，指他們涉嫌串謀詐騙Pizza Hut共逾1.5萬港幣（約台幣5萬8）工資及佣金，而該前司機速遞員另被控詐騙「交通意外傷亡援助計劃」逾3.2萬港幣（約台幣12萬）津貼。4名被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一（11日)在沙田裁判法院答辯。

4人同被控串謀詐騙　司機另被控欺詐

4名被告︰Pizza Hut前餐廳總經理鄧永棟（36歲），案發時主管位於大埔寶湖道的外賣與送餐分店，前助理經理麥偉芳（35歲）及邱錦檀（31歲），案發時是直屬於鄧永棟，以及案發時任Pizza Hut司機速遞員的張明超（39歲）。張明超的工資是以工作時數計算，另加送遞每張食物訂單的佣金。

4人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，而張明超另被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案情指，張明超於2016年9月15日在上班途中遇到交通意外，他獲批准於2016年9月至2017年4月期間放病假，並獲Pizza Hut發放該時期的病假津貼。張明超其後向社會福利署申請「交通意外傷亡援助計劃津貼」，該計劃是向交通意外的受害人提供免入息審查的經濟援助。

4名被告涉嫌於2016年10月9日至2017年4月9日期間，串謀欺騙Pizza Hut，即訛稱張明超的工作時數，及他所送遞的食物訂單是由另一名司機速遞員完成，導致Pizza Hut向另一名司機速遞員支付工資及佣金，估計逾1.5萬元。如Pizza Hut知悉當中部分食物訂單是由張明超送遞，而非由該另一名司機速遞員送遞，Pizza Hut不會向該另一名司機速遞員支付有關工資及佣金。

另一項控罪指，張明超涉嫌於2016年12月21日至2017年3月14日期間，在他申請交通意外傷亡援助時，沒有向社署透露他於2016年11月24日至2017年3月14日期間，曾工作了22日，並意圖詐騙而誘使社署向他發放共逾3.2萬元交通意外傷亡援助。如社署知悉張明超在病假期間有工作，該署不會向他發放交通意外傷亡援助。

香港廉政公署今日(7日)落案起訴香港必勝客管理有限公司(Pizza Hut)前餐...
香港廉政公署今日(7日)落案起訴香港必勝客管理有限公司(Pizza Hut)前餐廳總經理、2名前助理經理，以及1名前司機速遞員，指他們涉嫌串謀詐騙Pizza Hut共逾1.5萬港幣（約台幣5萬8）工資及佣金。香港01資料照片
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