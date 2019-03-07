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「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11聯合報 記者陳言喬╱即時報導

知名影星、大陸全國政協委員成龍3月7日下午在政協文藝界別聯組會議上呼籲，更多的文藝工作者協助貧困戶脫貧，幫助他們賣萵苣、賣黃花菜，讓這些特色農產品走出貧困縣。

人民日報客戶端報導，成龍作為「脫貧攻堅戰—星光行動」帶頭人，在會上報告2018年取得的進展。他說，去年六月他到山西大同市，拿著黃花菜說「大同黃花好，大同黃花好，好好吃」。後來得知，大同當地的貧困縣特產銷量，以及旅遊客流量均大幅提升。

成龍表示，作為一個電影人剛做扶貧工作還缺少經驗，心裡有些忐忑，能不能做好。但看到熱情真誠的農民朋友們，腦海裡有一種強烈的想法，只要是好的農產品，能夠説明農民朋友，他都會代言。

成龍說，9月到12月期間，「脫貧攻堅戰—星光行動」共組織29支電影團隊走進貧困縣，總行程超過10萬公里，去過酷熱的重慶，登過大涼山，在零下19度的青海幫村民搬家，在凌晨做直播，在海上做直播，在雨中做直播。

成龍表示，電影工作者通過公益代言、產業幫扶等形式展示當地特色文化、特色旅遊、民俗民風以及農副產品，深入生活、紮根人民、精准扶貧，多種農產品成為網紅並熱銷。使他們這些電影工作者備感振奮，充滿熱情和信心。

另據當地傳媒去年的報導稱，成龍到訪各地都人山人海！大同市渾源縣神溪村村民們說，村裡從來沒這麼熱鬧過，整個村子從昨天晚上就興奮到不行！現場一位老人說：「想都不敢想這輩子竟然能見到活的成龍」！ 當地一位老人捨不得穿上成龍團隊贈送的新鞋，成龍現場承諾，「您穿吧，穿壞了我再送您」！令老人激動落淚。

知名影星、大陸全國政協委員成龍3月 7日在全國政協文藝界別聯組會議上發言。(人民...
知名影星、大陸全國政協委員成龍3月 7日在全國政協文藝界別聯組會議上發言。(人民日報客戶端)
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