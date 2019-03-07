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移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

香港民主派代表，包括香港立法會議員赴台跟台方朝野會面，了解台方對港府修改《移犯條...
香港民主派代表，包括香港立法會議員赴台跟台方朝野會面，了解台方對港府修改《移犯條例》的取態。(photo by羅冠聰fb)
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香港特區政府早前倉促提出修訂《逃犯條例》，讓眾多未與香港簽訂引渡協議地區，可以利用個案形式，向港方提出移交逃犯，修法引來中外關注，香港民主派直斥此舉勢令一國兩制破功，已派出立法會議員赴台灣與朝野交流。

憂中方介入

另一邊，外商及港商同樣表明憂慮，其中美國商會已向香港保安局提交措辭強硬的意見書，向來親中的港商代表，亦開腔認為修法令在中港兩地從商的業界擔心，惟如果修法乃是來自中方的硬指令，港府恐怕最終會無視反對聲音。

香港保安局早前就修改《逃犯條例》作兩星期的短暫公眾諮詢，結果收獲逾4000份意見，當中包括來自美國商會，據悉該會提交的意見書措辭強硬，表明對港府修法有「強烈保留（serious reservations）」，更直言港府今次建議的修訂，會對香港作為「亞洲國際都會」和「核心地區商務樞紐」構成重大影響（significant implications）。

修法損形象

香港《蘋果日報》就引述部分意見書內容，指出美商會在意見書中形容香港向來擁有良好法治和司法獨立的聲譽，亦是香港成功吸引外商來港的主因，修法卻會損害外界對在港可安全營商的印象，成為外國公司決定是否選擇香港，或是否繼續以香港作為基地時會評估風險的一個主要因素，今次修法將嚴重損害香港作為國際商務中心競爭力，故表明對修例「強烈保留」。

對於有意見指，港商可聘用法律專家協助認識中國法制，但田北俊就反駁，認為中、港兩地司法制度本身不同，更遑論甚少聽聞在中國與政府打官司會勝出；田北俊的胞弟，身兼港區人大代表的香港立法會議員田北辰亦指出，香港商界對修法感憂慮，擔心中國部份政策經常改變，令經商人士容易誤墮法網而不自知。

港台不同調

今次修法建議的源起，是港府借一名港青在台涉嫌干犯謀殺案再潛逃回港，因港台兩地法制不同加上沒有引渡協議，令嫌兇可能逃過法律制裁，港府故提出修法稱要堵塞漏洞並彰顯公義。

三名香港民主派立法會議員朱凱迪、陳志全及涂謹申，以及香港眾志羅冠聰就近日身在台灣與朝野立委等說明對港府修法的取態，並先後跟民進黨、國民黨、陸委會代表等會面。據羅冠聰引述，台灣政府代表明確指出，港府過去未曾就有關案件向台方直接聯絡，港方提出的修法，也從未諮詢台方意見，顯示港府醞釀的修法是閉門造車，台方未必接受。

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