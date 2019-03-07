兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



大陸全國人大政協會議正在北京舉行，會場內熱點多多。但跳出會外，也有熱點，這兩個熱門人物，一老一少，都曾極具爭議性，且在中國大陸甚至亞洲都敢稱「王」。

引起熱議甚至爭議，是剛剛辭世而去的「亞洲菸王」和「中國橙王」，他名叫禇時健，是原雲南紅塔集團和玉溪紅塔菸草集團的董事長，因為他把這兩個小菸草做成了中國大企業，亞洲最大的菸草，被稱為「菸草大王」。但那一段大王歲月最後以悲劇告終；他因貪汙受賄罪被抓進監牢，保外就醫和刑滿後，創立一個水果品牌「禇橙」，成為「中國禇橙大王」，成就了一段老年創業的勵志正劇。

禇時健生前一度是改革風雲人物，同時也是極具爭議性的人物。誰料在他身後，爭議再起。一方面是一批商界大佬出來致哀，將他視為楷模，這批人中有馬雲、王健林、王石等等；另有多個領域的人頌讚禇老，有稱之改革悲劇人物，有視之為跌而不倒的中國人代表。同時有另一批人出來質疑，指禇當年確實私分公款以千萬人民幣計，連他女兒也因弄錢被捕，自殺獄中，認為不應一味讚頌，而要功是功、過是過。

另一位也是爭議人物，三月六日他生日當天宣布退出體壇，這「生日之退」，因其在冊粉絲都有八百萬之眾，關注和爭議當然也是大熱。

這位名叫寧澤濤，剛滿廿六歲，雖年紀輕輕，都已稱王，那是「亞洲泳王」。2014年仁川亞運會他拿了四枚金牌；第二年喀山世錦賽，他又以47秒84奪得男子100公尺自由泳冠軍，成為亞洲首位男子短距離自由泳世錦賽冠軍。有人說那年亞運會游泳成了他個人的表演舞台，因曾以一己之力引領中國大陸游泳戰勝日本，他被視為英雄。

寧長得俊俏，又是英雄，廣告商為之瘋狂，他代言年入上億元人民幣不在話下。但也因利益糾葛，他與中國大陸泳壇管事的衝突，年輕人一怒之下，退出中國大陸國家隊，回到家鄉河南省，令河南省游泳隊在中國大陸全國運動會，次次冠軍。那幾年的爭議，一直追著他走。

三月六日下午三點，寧澤濤發了條微博，「不懼過往，不畏將來！告別泳池碧水，開啟自己的嶄新生活」。這突如其來的退出體壇，已令百萬粉絲崩潰，而他說退役後要去讀書而不是進娛樂圈，更惹來惋惜和力挺兩派的對壘。