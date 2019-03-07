親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「全台最美車站」多良車站 11日起關閉3個月整修

韓國瑜：民進黨現在所為 像當時國民黨要倒閉差不多

工作壓力大？港一小學女教師跳樓不治

2019-03-07 14:14世界日報 香港7日電

天水圍一名48歲小學女教師昨晨於其任教的小學高處墜樓，當場不治，胞弟到場認屍時哭訴涉事小學校長常有無理要求，令死者有工作壓力。

分享

香港01報導，死者林麗棠為東華三院李東海小學圖書科主任，主要職責管理圖書館。據知，該校圖書館早前計畫裝修，圖書館主任亦需負責報價、招標、訂書櫃等工作，並要計畫重購數萬本書。而購書後的入資料、分箱及圖書分類，亦是一腳踢（獨力）完成。據知情人士表示，女死者每周需教學超過25節課，工作已喘不過氣，身心俱疲。

另據明報報導，死者胞弟哭訴涉事小學校長常有無理要求，令死者有工作壓力，其後死者胞兄及胞妹亦到場，眼泛淚光異口同聲稱死者經常訴說與校方管理層關係欠佳。警方未在現場發現遺書，初步相信事件無可疑，死因有待驗屍確定。

明報報導，東華三院其後發聲明指出，死者於1996年入職東華三院姚達之紀念小學下午校，學校其後改名為東華三院李東海小學，入職至今達23年，近年主要負責中文及圖書科，校方於事發後已通報教育局，並即時啟動危機處理小組，為師生評估情緒及提供輔導跟進，同時為離世教師的家人提供支援，並可按家人意願提供殯儀服務，期望協助他們度過難關。東華三院又稱，李東海小學校董會已成立專責小組跟進今次事件，並審視校方過去管理及行政有否改善空間。

圖書館香港教育局
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

禁止珠峰核心區旅遊 作家肯定

2019-03-07 02:13

貴陽築夢驛站 求職者有個家

2019-03-07 02:13

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

否認消費降級 中國發改委：持續擴大長期看好

2019-03-06 22:23

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

打造農創新舞台 台企聯會長王屏生考察廣西南寧

2019-03-06 19:26

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

美若取消《政策法》財政司長：香港不會完蛋

2019-03-06 17:33

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

屯門長命火 貨櫃「悶燒」第十日終救熄 消防：士氣低落

2019-03-06 16:09

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

延誤20小時 國航迫降俄羅斯 安返洛城

2019-03-06 14:24

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

港大研究︰近半乙肝患者不知自己染病

2019-03-06 13:53

1529隻活龜從香港走私至菲律賓 菲網友轟港監管不力

2019-03-06 13:53

借同學10萬創業 獲贈奧迪當回禮

2019-03-06 13:51

伴娘是「扮」娘 新人慘淪配角　

2019-03-06 13:50

「中國煙草大王」褚時健病逝 享年91

2019-03-06 09:49

SPA、美容、看電影…中國萌寵的瘋狂市場

2019-03-06 01:39

瘋搶「貓爪杯」…背後藏著貓次元經濟現象

2019-03-06 01:37

北京畜牧中心 科技養牛

2019-03-06 00:53

北京798藝術區 冬奧商店開業

2019-03-06 00:52

陸城市藝術化 上海新天地揭幕

2019-03-06 00:52

李小鵬談網約車：須守住安全底線

2019-03-06 00:51

京張高鐵「四電」工程 全面施工

2019-03-06 00:51

大陸加強治汙染 鞏固擴大藍天

2019-03-06 00:50

贛深鐵路 預計2021年通車

2019-03-06 00:50

港珠澳大橋翻版 甬舟鐵路擘建

2019-03-06 00:50

陸鐵路今年投資8千億人民幣 公路水運1.8兆

2019-03-06 00:49

偽劣產品 陸祭出最嚴厲懲罰

2019-03-06 00:48
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

吃何首烏能讓頭髮變黑？四川一婦人險些喪命

2019-03-06 17:01

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

接棒嚴凱泰！嚴陳莉蓮 將接海基會董事

2019-03-07 00:06

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

口香糖銷量下降30% 竟是敗給了手機支付

2019-03-06 16:15

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

陸股爆量上漲 券商喊上4000點

2019-03-07 00:24

大幅滑落！專家：下個十年中國經濟成長率僅剩2%

2019-03-06 18:03

大陸再降增值稅 KPMG：台商未必是贏家

2019-03-06 17:36

驚蟄習俗 鵝頸橋約兩個小人婆檔 市民一早排隊打小人

2019-03-06 16:08

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

兩大理由 陸股這波漲勢才剛開始

2019-03-06 17:20

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

大陸國家發改委：將擴大開放外資

2019-03-07 00:06

粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top