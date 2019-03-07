工作壓力大？港一小學女教師跳樓不治

2019-03-07 14:14 世界日報 香港7日電



天水圍一名48歲小學女教師昨晨於其任教的小學高處墜樓，當場不治，胞弟到場認屍時哭訴涉事小學校長常有無理要求，令死者有工作壓力。

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香港01報導，死者林麗棠為東華三院李東海小學圖書科主任，主要職責管理圖書館。據知，該校圖書館早前計畫裝修，圖書館主任亦需負責報價、招標、訂書櫃等工作，並要計畫重購數萬本書。而購書後的入資料、分箱及圖書分類，亦是一腳踢（獨力）完成。據知情人士表示，女死者每周需教學超過25節課，工作已喘不過氣，身心俱疲。

另據明報報導，死者胞弟哭訴涉事小學校長常有無理要求，令死者有工作壓力，其後死者胞兄及胞妹亦到場，眼泛淚光異口同聲稱死者經常訴說與校方管理層關係欠佳。警方未在現場發現遺書，初步相信事件無可疑，死因有待驗屍確定。

明報報導，東華三院其後發聲明指出，死者於1996年入職東華三院姚達之紀念小學下午校，學校其後改名為東華三院李東海小學，入職至今達23年，近年主要負責中文及圖書科，校方於事發後已通報教育局，並即時啟動危機處理小組，為師生評估情緒及提供輔導跟進，同時為離世教師的家人提供支援，並可按家人意願提供殯儀服務，期望協助他們度過難關。東華三院又稱，李東海小學校董會已成立專責小組跟進今次事件，並審視校方過去管理及行政有否改善空間。