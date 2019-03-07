親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜：民進黨現在所為 像當時國民黨要倒閉差不多

台北設計之都？ 從柯文哲做地上充電談起

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

獵雲網報導，據熊貓直播在職員工爆料稱，「平台本月就會申請破產，並且將於3月18日關停所有服務器。」另有爆料稱，熊貓直播將會統一賠償給員工半個月工資。

熊貓直播是一家彈幕式視頻直播網站，創始人及CEO為王思聰。

微博截圖顯示，熊貓直播COO張菊元的助理在熊貓直播的員工群「潘達踢威」中表示，幫員工安排了頭條&快手&花椒&映客等公司的用人需求。

關於此次事件，有爆料稱，隱患早已埋下，問題出在管理層：「來自股東360的高管在該公司內部屢屢對其他高管進行排擠，包括王思聰自己帶來的高管，都已邊緣化。」

據早期加入熊貓直播擔任副總裁的莊明浩向騰訊《一線》確認，已經離開該公司很久了。

啟信寶查詢顯示，熊貓直播隸屬於上海熊貓互娛文化有限公司，該公司正式成立於2015年7月，法定代表人為龍飛。目前最大股東仍為萬達集團王健林之子王思聰，王思聰旗下的珺娛（湖州）文化發展中心持股40.07%。

熊貓直播平台於當年10月21日正式上線，主打遊戲直播。自成立以來，熊貓直播不斷拓展內容品類，包括戶外直播、娛樂直播、綜藝直播等，目前定位為泛娛樂直播平台。

熊貓直播CEO王思聰曾表示，過去幾年直播行業的發展已經驗證了直播成為新一代網民的的重要娛樂體驗，相信直播會成為國內文化娛樂行業的重要組成部分。熊貓直播也會通過自身專業的節目製作能力、強大的產業鏈上下游資源整合能力為用戶提供精彩豐富的內容。

熊貓直播此前曾在不到一年時間內完成三輪融資：2015年11月完成數百萬天使輪融資，2016年9月完成6.5億元A輪融資以及2017年5月完成的10億元B輪融資。

熊貓直播的最近一輪融資，即停留在2017年5月。當時，熊貓直播宣布完成10億元B輪融資，由興業證券興證資本領投，漢富資本、沃肯資本、光源資本、中冀投資、昌迪資本、明石投資跟投。

2018年年中，大陸媒體報導，自2018年年初起，熊貓直播的合作公會，甚至熊貓直播員工工資無法按時結算、大主播出走等情況接連發生，因此深陷「資金鍊斷裂」的傳言。

大陸「國民老公」王思聰旗下直播平台熊貓直播傳破產，拖欠大量主播工資。（36氪網）
大陸「國民老公」王思聰旗下直播平台熊貓直播傳破產，拖欠大量主播工資。（36氪網）
分享

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

禁止珠峰核心區旅遊 作家肯定

2019-03-07 02:13

貴陽築夢驛站 求職者有個家

2019-03-07 02:13

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

否認消費降級 中國發改委：持續擴大長期看好

2019-03-06 22:23

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

打造農創新舞台 台企聯會長王屏生考察廣西南寧

2019-03-06 19:26

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

美若取消《政策法》財政司長：香港不會完蛋

2019-03-06 17:33

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

屯門長命火 貨櫃「悶燒」第十日終救熄 消防：士氣低落

2019-03-06 16:09

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

延誤20小時 國航迫降俄羅斯 安返洛城

2019-03-06 14:24

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

港大研究︰近半乙肝患者不知自己染病

2019-03-06 13:53

1529隻活龜從香港走私至菲律賓 菲網友轟港監管不力

2019-03-06 13:53

借同學10萬創業 獲贈奧迪當回禮

2019-03-06 13:51

伴娘是「扮」娘 新人慘淪配角　

2019-03-06 13:50

「中國煙草大王」褚時健病逝 享年91

2019-03-06 09:49

SPA、美容、看電影…中國萌寵的瘋狂市場

2019-03-06 01:39

瘋搶「貓爪杯」…背後藏著貓次元經濟現象

2019-03-06 01:37

北京畜牧中心 科技養牛

2019-03-06 00:53

北京798藝術區 冬奧商店開業

2019-03-06 00:52

陸城市藝術化 上海新天地揭幕

2019-03-06 00:52

李小鵬談網約車：須守住安全底線

2019-03-06 00:51

京張高鐵「四電」工程 全面施工

2019-03-06 00:51

大陸加強治汙染 鞏固擴大藍天

2019-03-06 00:50

贛深鐵路 預計2021年通車

2019-03-06 00:50

港珠澳大橋翻版 甬舟鐵路擘建

2019-03-06 00:50

陸鐵路今年投資8千億人民幣 公路水運1.8兆

2019-03-06 00:49

偽劣產品 陸祭出最嚴厲懲罰

2019-03-06 00:48

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

吃何首烏能讓頭髮變黑？四川一婦人險些喪命

2019-03-06 17:01

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top