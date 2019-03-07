在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸駐英國大使館6日就「95個中國在英留學生帳戶因涉嫌洗錢被凍結」一事發表聲明稱，正在進一步了解情況。同時要求在英中國公民遵守中英兩國法律，同時敦促英方依法公正處理案件，保障中國公民的合法權益。

環球時報報導指出，「我們再次提醒有關大陸公民積極配合調查，通過法律途徑維護自身正當合法權益。大陸駐英國使館將在職責範圍內向有關中國公民提供必要協助。」大陸駐英國大使館聲明。

當地華人律師表示，不排除一些涉案學生是在不知情的情況下被不法分子利用。但也有知情人士透露，確實有一些留學生將自己的私人銀行帳戶用於不明資金轉帳，從中賺取酬勞。

英媒報導，英國國家經濟犯罪中心早前調查發現，至少有95個中國留學生的英國銀行帳戶涉嫌洗錢行為，這些帳戶存在很多可疑的共性。如果證明這些資金是犯罪所得或被用於非法行為，資金將會被沒收。

在倫敦當地長期從事海外代購業務的人員說，她會請一些大陸留學生幫自己在英國機場辦理奢侈品退稅手續，她每次會給留學生100、200英鎊的現金酬勞。她也聽說，有些留學生不僅靠「帶貨退稅」賺錢，一些人還通過各種途徑認識一些身份不明、需要將大筆資金轉入海外帳戶的人。