親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜：民進黨現在所為 像當時國民黨要倒閉差不多

台北設計之都？ 從柯文哲做地上充電談起

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08世界日報 綜合報導

「因為微信（支付），口香糖的銷量下降30%！」中國電視節目《財經郎眼》提出一則數據，指出由於智能手機普及、移動支付快速發展，原本用於打發時間、代替零錢找零的口香糖，風光漸失。

中新網報導，據中國報告網數據顯示，中國口香糖市場在2010年後增長速度開始變慢，銷售額在2016年達到頂峰，約為113億元（人民幣，下同，約16.8億美元）；之後口香糖市場銷售額開始下降，2017年口香糖市場銷售額為109億元，2018年預計為101億元。

報導稱，「口香糖為什麼賣不動了？有一種觀點說是因為微信」。曾有一份數年前的調查報告顯示，被「困」在結帳隊伍中的人，購買貨架商品的機率為25%。而口香糖，不是生活必需品，大都是顧客衝動購買。

口香糖銷量下降30%
口香糖銷量下降30%
分享

有業內人士分析稱，隨著近年來智慧手機的興起，「手機黨」們在等待結帳時，會將時間花在瀏覽手機上，這極大減少了購買口香糖的機會。

報導指出，2018年，網民上網時間繼續增加，人均周上網時長為27.6小時，較2017年底提高0.6個小時。其中，即時通信類App用戶使用時間最長，占比為15.6%。作為國民第一社交軟件，微信占據了網民大量時間。

重慶的彭女士在自家小區開了一家小超市，彭女士說，過去在找零的時候，零錢不夠的情況下，她會用小零食代替。獨立包裝的單片口香糖或者兩顆陳皮糖可以代替一毛錢找零。相比一堆無處安放的一角硬幣，很多顧客也喜歡這種找零方式，但現在顧客一般都是手機支付，一毛錢、兩毛錢的都是直接付款了，不用找零。移動支付的興起讓口香糖失去了找零的意義。

不過，也有學者分析稱，隨著消費升級，消費者選購零食時，對於口香糖這種「雞肋」零食，消費欲望不高。消費者逐漸轉向購買更加高端的零售商品，如進口堅果，水果等。除此之外，口香糖行業在近年來沒有出現較大的創新，作為傳統食品，在沒有過多熱點的營銷下，很難讓消費者埋單。

微信零食人民幣
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

禁止珠峰核心區旅遊 作家肯定

2019-03-07 02:13

貴陽築夢驛站 求職者有個家

2019-03-07 02:13

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

否認消費降級 中國發改委：持續擴大長期看好

2019-03-06 22:23

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

打造農創新舞台 台企聯會長王屏生考察廣西南寧

2019-03-06 19:26

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

美若取消《政策法》財政司長：香港不會完蛋

2019-03-06 17:33

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

屯門長命火 貨櫃「悶燒」第十日終救熄 消防：士氣低落

2019-03-06 16:09

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

延誤20小時 國航迫降俄羅斯 安返洛城

2019-03-06 14:24

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

港大研究︰近半乙肝患者不知自己染病

2019-03-06 13:53

1529隻活龜從香港走私至菲律賓 菲網友轟港監管不力

2019-03-06 13:53

借同學10萬創業 獲贈奧迪當回禮

2019-03-06 13:51

伴娘是「扮」娘 新人慘淪配角　

2019-03-06 13:50

「中國煙草大王」褚時健病逝 享年91

2019-03-06 09:49

SPA、美容、看電影…中國萌寵的瘋狂市場

2019-03-06 01:39

瘋搶「貓爪杯」…背後藏著貓次元經濟現象

2019-03-06 01:37

北京畜牧中心 科技養牛

2019-03-06 00:53

北京798藝術區 冬奧商店開業

2019-03-06 00:52

陸城市藝術化 上海新天地揭幕

2019-03-06 00:52

李小鵬談網約車：須守住安全底線

2019-03-06 00:51

京張高鐵「四電」工程 全面施工

2019-03-06 00:51

大陸加強治汙染 鞏固擴大藍天

2019-03-06 00:50

贛深鐵路 預計2021年通車

2019-03-06 00:50

港珠澳大橋翻版 甬舟鐵路擘建

2019-03-06 00:50

陸鐵路今年投資8千億人民幣 公路水運1.8兆

2019-03-06 00:49

偽劣產品 陸祭出最嚴厲懲罰

2019-03-06 00:48

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48
看更多

熱門文章

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

2019-03-06 19:14

破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

2019-03-06 17:44

韓國瑜六大金句 點破與藍太陽們的恩怨情仇

2019-03-07 08:00

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2019-03-06 17:00

NBA／勇士10年來主場最慘敗仗 柯爾：很難堪

2019-03-06 16:30

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26

致詞全文／王金平宣布參選總統 要終結兩岸戰爭

2019-03-07 10:32

正妹鋼琴家「低胸爆乳彈琴」 兼顧觀眾眼福和耳福

2019-03-06 17:33

日職／果然沒有低潮！ 王柏融對羅德4支2

2019-03-06 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top