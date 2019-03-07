【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18 聯合報 記者主筆室╱即時報導



最近網路上流出一段影片，是中共將位於河北皇安寺後的一座摩崖石刻滴水觀音像炸毀。此消息一出，立即引發廣泛討論，並認為這是中共打壓宗教的明證。外界甚至以「上一個這麼做的是IS」來形容。

拿神學士政權或者IS毀佛像來相比，其實並不恰當。河北這座被炸毀的觀音像，並不是古蹟，而是2015年左右才落成的新像，並不是像IS等拿古蹟下手。事實上，即便是皇安寺也是新蓋的，並不是那座有千年歷史的皇安寺。

從脈絡來看，在2016年一月，河南一座巨大的金色毛澤東像，也曾遭到拆除的命運。而在去年中，中共就宣示要「治理大型露天宗教造像」，原因是宗教商業化嚴重，各地為了發展觀光和經濟，利用造佛像吸金的情況非常普遍，也出現許多亂象。

此後中共官方就開始一系列「拆像」動作。從政策上看，「整頓宗教商業化」和「打壓宗教」是否可以畫上等號，是有很大解讀空間的。

中共拆毀宗教宗教塑像的法源依據，是2005年制訂的「宗教事務條例」。這條例在2017年修訂過一次，2018年2月實施。該條例中明訂，「宗教團體、寺觀教堂以外的組織及個人，不得修建大型露天宗教造像」；2018年版的條例又新增一項，「禁止在寺觀外修建大型露天宗教造像」。由此看來，中共拆像，似乎依法有據。

但事實不然。以皇安寺的滴水觀音為例，其興建是經過河北省省級單位申請並核准的，甚至還有公開招標文件。但只因中共中央一聲令下，就否定了自己省籍單位的核准許可，是中央濫權？或者省級機關違法瀆職？拆除造像至今已超過一個月，迄今仍不見中共官方有任何說明。

另外，「宗教事務條例」關於一律禁止寺觀教堂外興建宗教造像，立法時間根本晚於「滴水觀音」石刻。若中共確實是據此條文炸毀神像，那麼就更顯得荒謬，根本就是「溯及既往」式的執法了。

換句話說，整起事件的核心，並不在「打壓宗教」。畢竟放眼全中國大陸，標的比「皇安寺滴水觀音」大的宗教塑像不計其數，且中共拆除的塑像，甚至包括毛澤東雕像。問題是出在法治的不穩定性，以及資訊的公開透明，根本視政府應有的「信賴保護原則」於無物。看來作為一個發展中的大國，中共距離「法治國家」四個字還很遙遠。