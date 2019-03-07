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震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國大陸企業訊息公開平台「企查查」數據顯示，北京百度投資管理有限公司發生工商信息變更，李彥宏卸任董事，馬東敏、王海峰成為新任董事。目前，百度投資董事長為百度風投CEO劉維。

新浪財經報導，據悉，該公司成立於2016年3月，2017年5月公司名稱從北京星空智能投資管理有限公司，變更為北京百度投資管理有限公司。目前，百度投資董事長為百度風投CEO劉維。

李彥宏卸任百度投資董事。圖/新浪科技
李彥宏卸任百度投資董事。圖/新浪科技
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百度投資管理有限公司出現工商信息變更，李彥宏卸任董事。圖/百度圖庫
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百度投資管理有限公司主要高層名單，已不見李彥宏。圖／企查查官網
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