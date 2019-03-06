疑涉洗黑錢 英國凍結95大陸留學生帳戶

2019-03-06 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



有95個中國大陸留學生在英帳戶因涉嫌洗黑錢被凍結，並遭到英國經濟犯罪中心調查。中共駐英大使館今天表示，正進一步了解情況。使館呼籲中國大陸公民遵守英國法律並配合調查。

中新網引述英國華聞周刊報導，此次涉及被凍結的全部是巴克萊銀行（Barclays）的帳戶，帳戶所有者幾乎全部是在英國大學就讀的中國大陸留學生，預計有360萬英鎊被凍結。不過，有關機構表示，通過這些帳戶進出的金額遠遠超過這一數字。

負責調查此批問題帳戶的是英國新成立的全國經濟犯罪中心（NECC），NECC的公告顯示，懷疑這些被凍結的帳戶是犯罪所得或用於犯罪目的。

這些帳戶絕大部分被凍結了9個月和12個月，接下來，英國警方和法庭將調查這些帳戶是否有洗黑錢嫌疑。

有分析認為，中國大陸實施外匯管制，原則上每人每年換匯限額為5萬美元，僅留學等少數用途可以在如實申報的情況下超額匯款到境外，因此學生可能被利用來避開管制。

以代理律師身分出庭的英中律師協會會長朱小久說，大陸學生因帳戶被凍結，生活費或學費都成問題；此外，也有學生因為帳戶裡錢少，或已經畢業回國等因素，對此置之不理。

朱小久認為，學生不理會是十分危險的，「錢被沒收是小事，如果法庭最終認定這些學生洗黑錢，不僅損害在英華人的形象，而且未來其他銀行也會紛紛效仿，以中國學生為對象進行洗錢調查」。

朱小久說，據她所知，有些被凍結帳戶的中國大陸學生由於畢業，已經回到大陸或者到其他國家繼續學業。她希望這些學生一旦收到通過銀行發來的電子郵件，或者從同學或學校得知自己需要出庭應訊，千萬不要置之不理。如果不回英國配合警方的調查，相當於默認自己的「罪行」，很有可能被判定為洗黑錢罪。

中共國駐英大使館6日回應說，正在進一步了解核實情況，提醒有關中國大陸公民積極配合調查，並表示要求在英國的中國大陸公民遵守法律，同時敦促英方依法公正處理相關案件。