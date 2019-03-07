九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



九價HPV疫苗去年四月底在中國大陸獲批准上市，首批疫苗亦已在去年陸續提供預約和接種。但大陸民眾蜂擁至香港搶打九價疫苗的情況仍然存在，甚至「一針難求」。目前北京全城缺貨，有診所預約人數逾千人；採取抽籤制的深圳，最新一期的中籤率僅得2.6%。

據北京青年報報導，九價HPV疫苗在北京嚴重缺貨，多家診所目前已不接受九價HPV疫苗預約。北京金融街社區衛生服務中心預防接種門診部，雖然現在仍可預約，但預約人數卻超過1000人，且到貨時間、能到數量都不知道，無法提供具體接種時間。

此外，深圳市2019年第二期九價HPV疫苗抽籤結果，於2月26日出爐。深圳衛健委公布的數據顯示，共有84615位有效申請者參與本次抽籤，名額共有2203個，即中籤率為2.6%。而今年第一期抽籤，中籤率僅為0.78%。2018年的兩次抽籤，中籤率亦只有1.37%（第一期）和1.21%（第二期）。

九價HPV疫苗緊缺，催生出大批專門對接醫院與消費者、從中賺取服務費中介平台。

報導引述一家疫苗接種中介平台的客服介紹，預約者在網上付款後，可以到所在城市的指定醫院接種，三針的價格約為6500元（人民幣，下同）。據知，在大陸公立醫院注射三針的費用為3369元，即中介的收費逾3000元。但該客服透露，預約者即使立即付完全部款項，也至少要排到今年6月之後才能打針。

九價HPV疫苗「一針難求」，有大陸網友質疑是廠商「飢餓營銷」手段。但據業內人士分析，很大程度是由於接種者的從眾心理，適合、不適合的人都想打，加上疫苗生產周期很長，從而造成供應短缺。

該業內人士表示，九價HPV疫苗的最佳使用年齡段，應該是剛進入青春期後，但由於經常有疫苗短缺的報導，激發更多高齡婦女的接種願望，從而推高市場需求量，加大貨源缺口。