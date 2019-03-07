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禁止珠峰核心區旅遊 作家肯定

2019-03-07 02:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「商業登山，一個人上山，十幾個人為他服務，並不能體現冒險精神。」大陸全國人大代表、四川省作協主席阿來6日受訪時表示，商業登山導致珠峰垃圾「觸目驚心」，禁止珠峰核心區旅遊，是中國大陸對自然的尊重。

中新社報導，西藏珠穆朗瑪峰國家級自然保護區涉及西藏日喀則市定日、聶拉木、吉隆和定結四縣，位於中國大陸境內及中尼邊界上的五座海拔8000公尺以上山峰均在區內。此前，中國大陸生態環境部表示，禁止珠峰核心區旅遊符合「自然保護區條例」規定，將安排高山環保隊對珠峰大本營5200公尺以上區域垃圾進行專項清理。

一部以攀登珠峰為題材，由阿來編劇的電影「攀登者」正在拍攝中。阿來說，他所創作的「攀登者」劇本主要講述中國人為了對珠峰地理、氣象進行全面考察，首次登頂珠峰的故事。

「當時攀登珠峰不是以登上珠峰為目的，而是科研考察，許多大學教授獻出了自己的生命。」阿來說，「攀登者」所描繪捨身犯險的英雄精神、英雄品格與今天的商業登山完全不同。

在創作劇本「攀登者」之初，阿來曾攀爬過一段珠峰，他用「觸目驚心」形容當時所見。「每個商業登山者都會攜帶大量物品上山。」他回憶，當時山上能看到大量「商業登山」留下的繩索、氧氣瓶、食物甚至糞便。

作為一位從四川藏區走出的作家，阿來筆下飽含著對高原藍天碧水的愛。2018年，阿來小說「蘑菇圈」獲得魯迅文學獎，這本小說的靈感正是源於人類對高原松茸等的過度開採。

今年阿來帶來的建議與長江、黃河上游水源地保護相關，這是他連續第六年關注生態環保話題。阿來說，自己最痛心的是人類嚮往自然界奇觀，又不尊重自然的行為，「如果問題沒解決，我還會繼續提。」

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