港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19 香港01 記者黃詠榆／報導



調查發現，超過八成家長預計會資助就業後的子女。 香港01資料照片 分享 facebook

Visa於2月委託YouGov進行一項調查，共訪問香港541名子女年齡為23歲或以下的家長，對於子女理財教育的看法。調查發現，超過八成家長預計會資助就業後的子女。

另外，42%受訪者預計，需向子女開始工作後至少5年的時間提供經濟支持，而父母最願意資助的項目依次序為進修學習（42%）、物業首期（37%）和購買房產（28%）。

95%受訪者擔心子女能否管理個人財務

除了向子女提供經濟支持外，調查又顯示，95%受訪者擔心子女將來就業後，能否妥善管理個人財務，而有一半受訪者認為，子女應在青少年時期正式學習個人理財。

同時，18%受訪者擔心子女的理財隱私保護教育。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，網上交易越趨頻繁，全球大量個人資料需經網上傳送，每個人都需要學習如何保護個人私隱，故消費者權利的知識變得重要。其又指，要達到理想財務狀況並不容易，青少年宜盡早學習理財。

香港家庭福利會理財教育中心註冊社工王君偉指，曾聽過有少數家長擔心剛就業的子女「錢不夠用」，每月仍會給一、兩千元零用錢。

應明白理財包括如何使用零用錢

他建議，若子女已經就業，應鼓勵他們負責家用、承擔個人支出。而針對子女理財知識方面，王指，有部分家長認為，自己沒足夠理財知識，對子女的理財教育不足，他說：「他們以為投資先要理財，但其實點用零用錢、儲蓄計劃都是。」王建議，宜以「財分三份」方式教小朋友，並讓他們認識部份開支是無可避免的，例如水電媒等家庭開支。

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊則指，對於父幹一說可從兩個角度來看，「例如買房，我認為資助可以理解，但除重大事項外，其餘應盡量讓他們自立、有自負盈虧概念。」他又認為，交家用是一種好的傳統，惟現今家庭較富裕，概念相對變淡。他表示，子女能透過交家用向家庭作出貢獻，不會事事皆視作理所當然。

文章授權轉載自《香港01》