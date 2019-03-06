打造農創新舞台 台企聯會長王屏生考察廣西南寧

2019-03-06 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



全國台企聯王屏生會長4日率農業考察團赴廣西南寧，由南寧台協會長周代祥帶領農業功能委員會進行報告及邕台農業園簡報，盼促成兩岸攜手打造「小農入邕、小農入桂、小農入陸」的雙贏新方向。

作為東協市場的重要門戶，挾帶豐富農業資源的廣西南寧，近年受到台商圈關注，2019年南寧台協特別成立會員服務、活動、公共關係、事件協調、青年、農業、財務等功能委員會，為南寧台胞服務。

會議上周代祥分享廣西農業成績，及未來「東協10＋6」區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的展望，而大陸對東協國家的前沿重點城市南寧，經濟戰略位置日趨重要，農業又是台商重要的核心產業，希望能在廣西打造一個農創新舞台。

王屏生指出，過去在2017年桂台經貿論壇所成立廣西海峽兩岸產業合作區後，台企聯也積極考察與調研，在2019的新年開始，全國台企聯與南寧台商協會積極進一步討論項目落地的進程，決心進行推展台灣精緻農業到廣西。