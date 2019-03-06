黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



每屆的大陸全國兩會，都會出現新科技「採訪神器」登場，由自拍棒到再到Google眼鏡及GoPro相機，到全景VR。大陸各家媒體不但拚記者陣容，也拚最新的「黑科技」。眾多「採訪神器」的出現，在全國人大開幕當天作了最生動演繹。

今年兩會上，有女記者戴上一款價值699美元Epson的智慧型眼鏡Moverio BT-300 Smart Glasses，拍攝大會的一幕，被同行拍下並迅速傳播開來。

VR技術在新聞報道中的運用，是通過拍攝設備收集環境數據，再利用電腦模擬產生一個立體虛擬空間，提供給使用者視覺、聽覺、觸覺等感官的模擬，讓使用者如同身臨其境一般。當使用者移動時，電腦可以立即進行複雜的運算，將精確的3D影象傳回眼鏡顯示屏上，產生實時「臨場感」。

據香港蘋果日報網，這種高技術模擬系統，讓全景式把握兩會現場細節的同時，也能享受「沈浸式」的報導體驗，後期觀眾也可以通過VR設備享受不一樣的新聞報道。不少體驗過VR技術的人紛紛驚嘆：「新聞都動起來了！」

另外，包括全景360°相機。360°無死角記錄現場細節，並實時上傳至新媒體平台。觀眾轉動手機或滑動手機螢幕即可選擇任意視角觀看兩會現場。又如 VR眼鏡。通過多鏡頭、全方位的拍攝設備，把真實環境數據影射到眼鏡中的「虛擬世界」，讓記者進行「沈浸式」報導。

已被大陸電子媒體普遍使用的3D相機。可用裸眼欣賞立體畫像或動畫的數碼相機。3D相機一般裝配有兩個鏡頭，以便可以再現立體影象。再來是自拍穩定器。使手持拍攝畫面更穩定順滑，其電動摩打功能讓攝影機穩定地保持在指定方向，幫助記者完成全部拍攝採訪。

不僅如此，今年兩會新聞中心一樓「5G已覆蓋」字樣的卡片格外醒目。但今年採訪的記者，手中的手機大多是4G手機，很難在行動網路上感受到大陸5G的快速，只能在現場提供的桌式電腦下載影片內容時，可以感受快速。

桌上放的VR眼鏡，也讓許多記者忍不住戴上體驗一番。 「部長通道」開啟時，守在梅地亞新聞中心的記者就能通過這個VR眼鏡看到360度的實況轉播。

事實上，5G信號全面覆蓋，還只是新技術的一個縮影。 AI主播、虛擬演播室、抖音短視頻、直播眼鏡、VR實況轉播，也紛紛在兩會現場出現，新媒體技術已被廣泛應用於新聞報道中，4K超高清視頻直播信號傳輸也相當普遍。

另外，去年在浙江世界互聯網大會出現的AI主播，今年兩會也出現了。由新華社和搜狗聯合打造的全球首個AI合成女主播「新小萌」在今年兩會現身。「新小萌上兩會」等融媒體報導，配合前方現場記者拍回的視頻、圖片等多種素材，準確快速的報導加上豐富的表情神態，讓人眼前一亮。