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美若取消《政策法》財政司長：香港不會完蛋

2019-03-06 17:33世界日報 香港新聞組╱香港6日電

倘取消美港政策法，陳茂波認為香港不會完蛋。 中國新聞社
倘取消美港政策法，陳茂波認為香港不會完蛋。 中國新聞社
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受中美貿易戰影響，香港經濟前景不明。財政司長陳茂波被問到一旦美國取消《香港政策法》會如何時，他表示香港照樣可生存，並會迎難而上，不覺得會完蛋。民主派議員駁斥陳說法是自我麻醉。

蘋果日報報導，美中經濟與安全審查委員會去年建議審視《政策法》，檢討美國視中港兩地為不同關稅區的政策。美國駐港總領事唐偉康日前亦提到，取締民族黨、DQ議員及拒讓外國記者入境這三件事是「不幸的第一次」，擔心香港原有特色能否保存，政治和民主空間收窄或拖累市場創新。

陳茂波接受無線節目訪問稱，香港經歷過不同階段的困難，相信憑港人的靈活、適應力，任何困難中都可生存。一旦美國取消《政策法》，陳直言「港人會迎難而上，不會完蛋」。對於唐偉康列舉的三件事，陳指當局依法辦事，盼美國撰寫報告時以公平目光觀察香港事務，勿將貿易與政治混為一談。

不過公民黨郭榮鏗批評，陳茂波說法是自我麻醉。據報導，郭說取消《政策法》會令香港失去獨立關稅區地位，而且《政策法》有條文確保美元與港元可自由兌換，一旦沒有《政策法》將影響聯繫匯率制度。

另據明報報導，陳茂波日前發表的政府新一份《財政預算案》，在港大民研計畫即時民調中，只獲47.1分，是2008年增設評分選項後最低分。陳茂波在新城電台節目解釋表示，今次「粒糖細了」，自然有些人不開心，會繼續努力。

香港經濟港大
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