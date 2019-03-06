助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸自行設研製的民航客機C919，預計2021年將交付給首家用戶中國東方航空公司。擔任大陸全國政協委員的東航集團董事長劉紹勇在今年全國兩會中提案建議，應推出鼓勵大陸民眾乘坐國產飛機的政策。

大陸是在2008年開始研製C919，其最大載客量為190座，航程為4,075至5,555公里，於2017年5月5日成功首飛。據大陸媒體報導，截至去年2月底，C919累計已獲得28家客戶815架訂單。

上海《新民晚報》指出，大陸國產飛機因起步較晚，其社會「美譽度」和「認可度」與波音、空中巴士仍有不小的差距。報導稱，「起步晚，並不代表技術不行。雖然中國在發動機等領域還需追趕，但自主研發客機不等於整個飛機所有部件都是自己製造。」

新民晚報表示，C919研製採取的是國際間廣泛合作的模式，與波音、空客並無二致。C919採用的LEAP-1發動機，同時也是競爭對手波音737和空客A320所使用的發動機，就是最好的證明。

報導強調，「無論國產飛機還是國外客機，只要取得適航認證，都是安全的。

東方航空不僅將成為全球第一家使用C919的航空公司，而且累計已訂購20架C919。東航集團董事長劉紹勇在今年兩會上表示，大陸官方應統籌考慮，從研發、運行、服務三方面加大對國產飛機的支援力度。

劉紹勇建議，從製造角度來講，應在國產飛機研製開發方面加大支持力度，特別要在關鍵領域下大功夫、花大力氣，取得一系列標誌性科技成就；從運營角度講，應在鼓勵採購國產飛機方面加大政策支持力度；從旅客角度來講，應鼓勵選乘國產飛機。

大陸全國政協委員、春秋航空董事長王煜也表示，「飛機是飛出來的」。他相信中國自主研發的飛機一定會是世界上最好的飛機，「未來如果有機會，春秋航空也非常願意買我們中國自己製造的客機。」

《經濟觀察網》報導，中國民航大學航空運輸經濟研究所所長李曉津指出，大陸國產飛機和波音、空中巴士、龐巴迪的同類產品仍然有所差距，而有些差距需要和市場磨合，在實際運營中解決（但不涉及安全問題）。

因此，李曉津也認為，鼓勵大陸旅客乘坐國產飛機，可以促進解決其面臨的技術與市場之間的磨合問題，降低以國航、東航、南航為首的航空公司初期運營國產客機方面所擔負的運營成本。