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延誤20小時 國航迫降俄羅斯 安返洛城

2019-03-06 14:24世界日報 記者張越／洛杉磯報導

影音來源：微博

中國國際航空公司（Air China，簡稱國航）4日一架從北京飛往洛杉磯的客機在飛行途中出現貨艙火警警報，緊急降落俄羅斯阿納德爾機場（Anadyr Airport），機上乘客被緊急疏散。經檢查後發現，貨艙火警其實是警報故障，虛驚一場。不過事件發生後，國航派出一架救援機到俄羅斯救援。當地時間5日凌晨3時17分，救援機載了所有乘客繼續飛往洛杉磯。洛杉磯本地時間5日下午1時25分，飛機順利降落在洛杉磯國際機場。

國航迫降航班抵達洛杉磯
國航迫降航班抵達洛杉磯
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網路上，有網友將迫降後的緊急疏散拍了視頻，顯示機組人員身著單衣，在冰天雪地的俄羅斯指導乘客疏散。但也有乘客抱怨，在冰天雪地的俄羅斯，機組人員並不熱心。

國航微博貼文稱，3月4日國航CA983航班（北京-洛杉磯，波音777-300ER），北京時間晚上9時13分從北京首都國際機場起飛，在俄羅斯空域飛行過程中，飛機出現後貨艙火警信息，機組按照火警處置程序及時進行處置。為確保安全，該航班於北京時間3月5日2時55分就近安全備降俄羅斯阿納德爾機場，並實施緊急撤離程序。目前，人機安全，全體旅客已在候機樓內休息。

事件發生後，國航派出救援機趕往俄羅斯。對航管極有興趣的國家氣象局預報員馬錫強表示，根據航行資料，迫降航班在俄羅斯降落七小時後，救援機從北京起飛，在俄羅斯停留了七小時，進行轉移行李等動作。根據航空專業網站的報導，迫降航班人員疏散，確認火警是一場誤會之後的大約兩個半小時，飛機被推離跑道。

馬錫強表示，這也許是導致救援機在當地停留了七小時的原因之一，因為必須要讓前面的航班離開跑道。當地時間凌晨3時多，救援航班起飛，經過大約六小時飛行，洛杉磯時間5日下午1時半，飛機降落在洛杉磯機場。該航班本來應該於4日晚5時降落，整體延誤了近20小時。

在微博一個認證名為高博的街舞舞者在這個航班上，並且發佈了一段視頻。視頻顯示，飛機落地後，兩側的艙門打開，並且放下了充氣式滑梯，機艙內的場面較為混亂，很多人試圖從行李架上拿行李，空服人員聲嘶力竭地喊道「跑！不要拿行李，趕快跑！」 很多人從滑梯上滑下，並沒有平穩地落在地上，而是飛了出去，重重地摔在距離滑梯大約一米多的地上，有些人甚至摔在地上，還滑了一段距離才停下。從視頻上看，機場當地有大約蓋過腳踝的雪，地面很滑，很多人好像對緊急迫降沒有準備，衣衫單薄。

5日，從救援航班抵達洛杉磯機場的乘客黃女士，坐著輪椅出關。黃女士表示，她是天津人，是這次航班的乘客。她懷孕七個月，和父親以及另一個孩子，乘坐該航班抵達洛杉磯。她表示，飛機上當時並沒有通知旅客是貨艙發生了火災警報，只是對乘客表示，飛機因為機械故障必須迫降，也沒有告知迫降的機場，後來才知道在俄羅斯的一個小機場迫降。

她表示，飛機降落後確實發生了混亂，空乘人員讓大家趕快跑，坐充氣滑梯。有孕在身的她滑下滑梯後，也被重重地摔在了地上，她感覺尾椎受損，所以當天坐輪椅出關。她表示，空乘們先讓女性和小孩逃生，但並沒有得到特殊的照顧。

國航迫降航班抵達洛杉磯
國航迫降航班抵達洛杉磯
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高女士則說，飛機迫降後，工作人員指揮他們向一個方向前進，走了非常遠，後來有俄方的工作人員前來接應。氣象信息顯示，當天阿納德爾機場最高氣溫是攝氏零下7度。但很多人都衣衫單薄，有的人甚至穿著拖鞋跑進雪地裡。不過最終仍抵達洛杉磯，感到比較欣慰。

洛杉磯俄羅斯機場
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