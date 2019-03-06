影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國國際航空一架波音777客機，周一（4日）在前往洛杉機途中因出現貨艙火警警報，緊急降落俄羅斯阿納德爾機場。經檢查後證實警報故障，虛驚一場。事件無人受傷。這起事件也在微博上成為熱點，一段流傳的現場影片顯示，危急時刻空服員對聲嘶力竭疏散乘客，對著乘客大吼「跑！別拿東西，跑！」

事發於周一（4日），國航一架編號為CA983、由北京飛往洛杉機的波音777客機，從北京時間晚上9時起飛。飛機飛抵俄羅斯領空後出現貨艙火警警報，機組人員緊急把飛機降落在俄羅斯阿納德爾機場。

綜合陸媒報導，俄聯邦航空運輸署工作人員表示，機上共有188名乘客。按照機組人員的決定，所有乘客使用救生充氣滑梯安全撤離。乘客被安置在機場候機樓國際航班區和貴賓休息室。有醫務人員在現場值班，但沒有乘客受傷。此外，還有4名中英文翻譯在現場為乘客服務。

中國國際航空5日在官方微博上已證實此事，表示人機安全，全體旅客已在候機樓內休息。落地後經檢查，飛機貨艙正常且無過火痕跡，初步判斷為飛機火警信息故障。國航已調配飛機前往俄羅斯阿納德爾機場做好旅客後續運輸工作。由此給旅客帶來的不便，國航深表歉意。

不過，國航航班緊急備降俄羅斯的消息被許多人關注，源於一段影片。微博網友「KOD高博」發文描述了備降時的情況並同時上傳了一段視頻。「KOD高博說」，當時飛機上空乘和空姐讓大家不要拿東西要趕緊撤離，而且他們是最後一個離開飛機的。

根據視頻，當時乘客們乘滑梯撤離，可以明顯聽到空服員大聲喊話催促乘客們快「跑！別拿東西，跑！」，根據「KOD高博」的描述，撤離太匆忙總共也就一分多鐘，空姐把拿的毯子給了乘客，空乘把自己的鞋給了乘客，爸爸讓孩子和媽媽先上車，空姐空乘讓所有乘客上車他們最後上車，「這就是人性善良的一面，看到了每個人對責任這兩個字的詮釋」。