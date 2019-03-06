親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

港大研究︰近半乙肝患者不知自己染病

2019-03-06 13:53世界日報 香港6日電

香港大學醫學院針對由病毒引起的肝炎，發表香港首個患病率大規模研究，發現乙肝（B肝）患病率達7.8%，當中48%患者不知自己患病。

綜合媒體報導，研究團隊成員、港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示，世界生組織2016年訂下目標希望2030年減少90%乙肝及丙肝（C肝）感染人數，並將診斷率和治療率分別推高至90%及80%；但他指是次研究中48%乙肝患者不知道自己患病，反映香港對慢性肝病的認知和控制仍然落後。

港大研究︰近半乙肝患者不知染病
港大研究︰近半乙肝患者不知染病
分享

另一研究團隊成員、港大醫學院內科學系臨床副教授司徒偉基指出，研究中發現年輕人感染乙肝比率明顯較低，反映香港1988年起實施的普及乙肝疫苗接種計畫有效，一般人若未患乙肝亦應及早接種。他又指，定期驗血是檢驗乙肝最簡單的方法，現時乙肝藥物不僅價格低廉，更能有效治療早期乙肝，防止演變成肝癌及肝硬化。他建議香港盡早實施全人口的乙肝篩查，並加強乙肝疫苗接種計畫。

據報導，在2015年，肝癌是香港第五大最常見的癌症，2016年，香港有1540名患者死於肝癌。港大醫學院指出，乙肝是香港常見的慢性肝病，有機會演變成肝硬化及肝癌。

不過，大部分乙肝帶病毒者都無明顯病徵，在2015年，香港只有9%的乙肝病人被診斷出來，遠低於世界生組織90%的目標。

報導說，袁孟峰認為，調查結果反映有必要加強公眾對於慢性乙型肝炎的認識，及篩查乙肝的重要性，他建議香港應實施全人口的乙肝篩查，以及早找出乙肝帶病毒者及安排治療，並實現世在2030年乙肝診斷覆蓋率90%的指標。

香港醫學院港大
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

1529隻活龜從香港走私至菲律賓 菲網友轟港監管不力

2019-03-06 13:53

借同學10萬創業 獲贈奧迪當回禮

2019-03-06 13:51

延誤20小時 國航迫降俄羅斯 安返洛城

2019-03-06 14:24

伴娘是「扮」娘 新人慘淪配角　

2019-03-06 13:50

「中國煙草大王」褚時健病逝 享年91

2019-03-06 09:49

SPA、美容、看電影…中國萌寵的瘋狂市場

2019-03-06 01:39

瘋搶「貓爪杯」…背後藏著貓次元經濟現象

2019-03-06 01:37

北京畜牧中心 科技養牛

2019-03-06 00:53

北京798藝術區 冬奧商店開業

2019-03-06 00:52

陸城市藝術化 上海新天地揭幕

2019-03-06 00:52

李小鵬談網約車：須守住安全底線

2019-03-06 00:51

京張高鐵「四電」工程 全面施工

2019-03-06 00:51

大陸加強治汙染 鞏固擴大藍天

2019-03-06 00:50

贛深鐵路 預計2021年通車

2019-03-06 00:50

港珠澳大橋翻版 甬舟鐵路擘建

2019-03-06 00:50

陸鐵路今年投資8千億人民幣 公路水運1.8兆

2019-03-06 00:49

偽劣產品 陸祭出最嚴厲懲罰

2019-03-06 00:48

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48

燃油車 海南2030年起禁售

2019-03-06 00:47

香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26

91歲煙草大王褚時健過世 曾坐牢12年後東山再起

2019-03-05 19:09

他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08

影／喝鈣奶「從A變到D」？ 娃哈哈竟如此宣傳

2019-03-05 17:17

紫禁城迎600歲 明年再展清明上河圖

2019-03-05 17:15

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13

「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10

抄比利時作品獲利1.6億人民幣 葉永青辯：他對我影響至深

2019-03-05 17:08

去年才爆假疫苗 陸疾控中心主任稱：中國疫苗很好

2019-03-05 16:42

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

4000人應考香港DSE大型模擬考 資深教師剖析答卷技巧

2019-03-05 16:04

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04

【政策分析】聖保祿中學報警趕「用手機」學生 教育局怎麼說

2019-03-05 16:03

報復引渡孟晚舟？中國指控加國2人「涉間諜行動」

2019-03-05 15:25

香港「好情人」條件…8成都選好廚藝

2019-03-05 15:07

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02

爭45物業遺產 富商李維鼎長房次女告二房幼弟

2019-03-05 15:00

影音／21年前中國棄嬰 華女返鄉尋親

2019-03-05 13:44

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55
看更多

熱門文章

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

2019-03-05 21:06

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

「翻白眼」女記者現身兩會 她這次露大長腿！

2019-03-06 11:43

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

91歲煙草大王褚時健過世 曾坐牢12年後東山再起

2019-03-05 19:09

陸放水養魚 減稅降費9兆元

2019-03-05 23:44

標籤違規 中國海關傳暫停放行1,600輛特斯拉Model 3

2019-03-05 22:13

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

韓國瑜登陸不只賣水果 福建副省長：正安排具體合作

2019-03-06 13:51

疑報復孟晚舟案 中國撤銷加拿大農企出口註冊

2019-03-05 20:06

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

iPhone中國再降價 最多下殺9200元

2019-03-06 11:40

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56

大陸GDP成長下修…「 放水養魚」今年將減稅9兆

2019-03-06 00:30

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48

前男友笑她胖 女發憤健身練出性感腹肌

2019-03-06 13:25

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02

中國降稅費要見效 學者：需黨政軍配合省開支

2019-03-05 18:38

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

北京鷹派退將：中國軍費增加 是因被威脅

2019-03-05 21:09

成本壓力劇減…九成台商 受惠降稅

2019-03-06 01:09

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

抄比利時作品獲利1.6億人民幣 葉永青辯：他對我影響至深

2019-03-05 17:08

中國救經濟 李克強提減稅降費獲掌聲

2019-03-05 21:47

他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08

香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26

經濟解析／中國還有約1兆美元未見光的刺激經濟措施

2019-03-05 19:31

蔚來智慧車促銷 開進鴻海

2019-03-05 23:27

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top