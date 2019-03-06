港大研究︰近半乙肝患者不知自己染病

2019-03-06 13:53 世界日報 香港6日電



香港大學醫學院針對由病毒引起的肝炎，發表香港首個患病率大規模研究，發現乙肝（B肝）患病率達7.8%，當中48%患者不知自己患病。

綜合媒體報導，研究團隊成員、港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示，世界生組織2016年訂下目標希望2030年減少90%乙肝及丙肝（C肝）感染人數，並將診斷率和治療率分別推高至90%及80%；但他指是次研究中48%乙肝患者不知道自己患病，反映香港對慢性肝病的認知和控制仍然落後。

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另一研究團隊成員、港大醫學院內科學系臨床副教授司徒偉基指出，研究中發現年輕人感染乙肝比率明顯較低，反映香港1988年起實施的普及乙肝疫苗接種計畫有效，一般人若未患乙肝亦應及早接種。他又指，定期驗血是檢驗乙肝最簡單的方法，現時乙肝藥物不僅價格低廉，更能有效治療早期乙肝，防止演變成肝癌及肝硬化。他建議香港盡早實施全人口的乙肝篩查，並加強乙肝疫苗接種計畫。

據報導，在2015年，肝癌是香港第五大最常見的癌症，2016年，香港有1540名患者死於肝癌。港大醫學院指出，乙肝是香港常見的慢性肝病，有機會演變成肝硬化及肝癌。

不過，大部分乙肝帶病毒者都無明顯病徵，在2015年，香港只有9%的乙肝病人被診斷出來，遠低於世界生組織90%的目標。

報導說，袁孟峰認為，調查結果反映有必要加強公眾對於慢性乙型肝炎的認識，及篩查乙肝的重要性，他建議香港應實施全人口的乙肝篩查，以及早找出乙肝帶病毒者及安排治療，並實現世在2030年乙肝診斷覆蓋率90%的指標。