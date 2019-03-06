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1529隻活龜從香港走私至菲律賓 菲網友轟港監管不力

2019-03-06 13:53世界日報 香港6日電

菲律賓警方前日在馬尼拉國際機場四件無人認領的行李內，發現1529隻走私龜，市值逾450萬披索(約74萬港元、9.4萬美元)的走私龜。當局指該批走私龜屬於一名由香港乘坐菲律賓航空班機的菲律賓人所遺下，菲網友斥香港監管不力。

蘋果日報報導，該批活生生的龜全被膠紙封住，海關估計涉事者或因發現走私野生動物罰則高而棄置行李。根據菲律賓法例，違者可被判監禁兩年和罰款20萬披索。該批走私龜中包括蘇卡達陸龜，牠被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為易危動物，另有星龜、紅腿象龜和巴西龜。這批烏龜現已轉交野生動物走私監控組織保管。

逾千隻活龜從香港航班走私至菲律賓　菲網民斥港監管不力 歐新社
逾千隻活龜從香港航班走私至菲律賓　菲網民斥港監管不力 歐新社
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雖然龜一般只會被當作寵物飼養，但亞洲部分地區流行將龜入饌，或用作傳統藥材。坊間流傳龜肉是有催情作用的春藥，而龜骨磨粉後可作藥物服用，但未知有何療效。

根據英國廣播公司報導，雖然中國已經將海龜列為國家二級保護動物，但亞洲最大的海龜貿易目的地仍是中國。

另據香港01報導，菲律賓不少網友關注事件，質疑四個行李藏逾千隻活龜，如何可逃出香港海關的法眼抵達菲律賓。

逾千隻活龜從香港航班走私至菲律賓　菲網民斥港監管不力 歐新社
逾千隻活龜從香港航班走私至菲律賓　菲網民斥港監管不力 歐新社
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香港海關稱，為加強打擊走私瀕危物種的活動，已與漁護署、環境局、警務處組成野生動植物罪行專責小組，在機場、海域邊境及各陸路邊境管制站非法進出口瀕危物種活動，制訂執法策略及統籌跨部門聯合行動。

資料顯示，香港海關去年首8個月的數字顯示，破獲的走私瀕危物種個案共有522宗，按年升7成。另外，香港野生動物貿易工作小組在今年初亦發現報告，指全球三分之二的國家與香港有野生動物貿易連繫，貿易額在10年間亦急升16倍。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。

香港走私菲律賓
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