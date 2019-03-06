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節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10香港01 記者侯彩琳報導

余醫師指壓力大會導致肝氣旺盛更加明顯。圖／擷自香港01資料照
余醫師指壓力大會導致肝氣旺盛更加明顯。圖／擷自香港01資料照
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「驚蟄」是二十四節氣中的第三個節氣。天氣回暖，春雷始鳴；連續多天的雷雨正合節氣描述。中醫指春季與肝相應，養生原則是令到肝氣舒暢，而飲食不當，特別是帶酸的食物會令到肝氣沒法舒發。

在早上8時，天文台錄得氣溫為20.6度，相對濕度為百分之88；一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨未來數天間中有驟雨及雷暴，明日及星期五天氣稍涼，氣溫下降至介乎16至19度，而且風勢頗大。

「驚蟄」是廿四節氣中的第三個節氣。每年3月5日或6日，當太陽到達黃經345度時就是驚蟄。「蟄」是藏的意思，這時氣溫回升較快，而且有春雷萌動，驚蟄的意思是驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲。

菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚表示由於春季與肝相應，養生原則是令到肝氣舒暢最為重要，引起肝氣不暢的原因包括有飲食不當，例如，過食太多的酸性食物，譬如酸辣湯、酸辣粉、酸菜魚等等，酸的食物是會令到肝氣收住被鎖，無法更好自然地舒發。

上班一族好容易由於工作量太多壓力大，容易出現情緒波動、煩躁的症狀，余醫師指會導致在春天時候肝氣旺盛更加明顯，所以容易有痤瘡、眼睛乾澀、失眠、頭痛的問題。另外，肝氣太過了也會容易導致脾胃疾病，例如，胃脹、胃酸倒流、腹瀉、食慾差的症狀。

飲食方面余醫師提醒宜多吃一些當令蔬菜，飲食要「清」一些，味道宜「淡」一些，要少糖、少油、少鹽。食療方面，余醫師推薦把生麥芽煲水當茶喝，可以起到調肝氣的功效。生麥芽，性平、味甘，把生麥芽煎服，當茶喝，適合絕大部分人。如果有消化不良的問題，也可以加上炒麥芽一起煎煮，用量是各一兩，但哺乳期婦女要慎用。如有疑問，可諮詢註冊中醫師意見。

文章授權轉載自《香港01》

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