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瘋搶「貓爪杯」…背後藏著貓次元經濟現象

2019-03-06 01:37世界日報 中國新聞組／整理

「貓爪杯」遭瘋搶背後：「擼貓」文化創造大量熱點
「貓爪杯」遭瘋搶背後：「擼貓」文化創造大量熱點
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日前，某咖啡品牌推出的一款售價為199元（人民幣，下同）的「貓爪杯」受到不少消費者青睞，由於限量銷售，價格一度被炒高至千元。

2月26日該咖啡品牌通過線下門店發售當季新品，這款「貓爪杯」遭到搶購，有不少消費者撐起帳篷通宵排隊，更有甚者為了爭搶數量有限的「貓爪杯」大打出手。

中新網報導，2月28日，首批線上銷售的1000個「貓爪杯」在0.07秒後全部賣空。相關數據顯示，該咖啡品牌的官方線上零售平台的訪問量增加了300%，「貓爪杯」的關鍵詞搜索量增加了8800%。

據介紹，「貓爪杯」是一款淡粉色的雙層玻璃杯，外層的玻璃杯上點綴有粉紅色的櫻花，內層是一個貓爪形狀的玻璃杯，把液體倒入杯中後，就會呈現出一只粉嘟嘟的「貓爪」。

「因為我喜歡貓，所以對含有貓元素的商品也會特別關注，2月底的時候，我在網上看到了這款杯子，當時想著買來擺在家裡做裝飾，沒想到這款杯子這麼火爆，至今我都沒有買到。」作為「擼貓族」的陳雯，在養貓的一年多時間內已經花費了近萬元。

日本經濟學家2015年提出「貓咪經濟學」這個概念，指的是經濟下行周期內，不管經濟多麼困難，大眾對貓及其相關產品的熱情永遠高漲，只要商家正確使用「貓」這個概念，就能吸引關注，並從中獲益。

除了像陳雯這樣的「擼貓族」外，還有一大批「雲養貓」人士，他們暫時沒有能力養貓，卻十分喜愛貓，關注了大量「曬貓」人群的社交帳號，通過關注別人養貓的生活動態來滿足內心的需求。

近年來，涉及「貓」的消費不再局限於購買貓糧和貓砂，還出現了大量以「貓」為代表的周邊商品，比如電視節目、手機遊戲、書籍、雜貨等，還有以貓為對象的保險、寵物酒店、寵物葬禮等，商業區裡以「貓」為主題的咖啡館越來越普遍。

據報導，在「貓爪杯」遭瘋搶現象出現的背後，是養寵物群體的加速擴大，寵物經濟的持續增長。

「擼貓」文化的傳播創造了大量流量和熱點，無論是線下的寵物貓消費市場還是線上貓文化行業都預示著一個十分具有潛力的未來市場。騰訊研究院發布的《中國貓次元經濟現象研究報告》顯示，截至2018年初，中國「吸貓人群」的規模接近5000萬人，消費者規模接近3000萬人。問卷調查顯示，「吸貓人群」的消費者轉化率為65%。

日本經濟寵物咖啡館

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