SPA、美容、看電影…中國萌寵的瘋狂市場

2019-03-06 01:39 世界日報 中國新聞組／整理



受益於國民收入提高帶動的消費升級，在中國，寵物行業正在蓬勃發展，除了傳統餵養必需品，飼主們現看更重「萌寵」的生活品質，而一些沒有能力養寵物的則將心思放諸有關產品，並對此熱情永遠高漲，更有喜歡寵物又看好這個市場的年輕人，毅然放棄高額年薪，轉成寵物訓導師。

40萬元年薪不要了去當寵物訓導員 這個市場很瘋狂 分享 facebook

央視財經報導，根據中國國內幾大在線旅行平台的數據顯示，剛過去的春節期間，很多人在旅行花費都不手軟，忙著搶機票、訂酒店，但在山東省濟南市的尤紅卻忙著搶另一樣服務。

寵物寄養酒店專人照護一房難求

尤紅夫婦春節期間要去英國參加一個婚禮，因此家在山東濟南的她為了讓寵物「帥帥」住上心儀的酒店，一路開車把帥帥送到北京一家每天198元（人民幣，下同）的寵物酒店。這家寵物酒店，每個房間5平米的空間內，恆濕恆溫，還有24小時監控，這讓第一次寄養寵物的尤紅心裡踏實不少。

寵物寄養酒店不僅提供日常照料服務，寄養期間還提供幼兒園玩耍培訓，並有專門的校車可以接送寵物回家。因為寄養家庭很多，68間客房，在春節前兩個月基本上就已經是滿房的狀態。

《2018年中國寵物行業白皮書》消費報告顯示，中國寵物行業規模在2018年達到1708億元，2010至2020年期間保持年均30.9%的高增速發展。2018年養寵物用戶達到7355萬。

調查中發現，年輕人是新興寵物消費的主力軍。尤其「北上廣」等大城市的年輕人，他們在消費升級追求生活品質的同時，也希望自己的小伙伴生活得更好。甚至一些寵物主人為寵物的花銷占工資的50%。

最近，阿里巴巴利用線上平台數據，為養寵物人群畫了一個像，主力軍是年輕人，其中80後、90後佔比70%以上，半數以上人群擁有本科及以上學歷。

年薪40萬的25歲程序員 改行當寵物訓導師

25歲的牛童麟，由於喜歡寵物又看好這個市場，兩年前，毅然決然放棄了年薪40萬的程序員工作，成為寵物幼兒園的一名訓導師。

每天牛童麟帶著來幼兒園的寵物們做嗅聞、跨桿、跳圈等基礎訓練，這裡甚至還有我們從來沒有聽說過的狗狗電影院。通過專門的狗狗電視頻道模擬戶外場景，對狗狗視覺和聽覺進行調整。

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早春2月，每到這時最受歡迎的是游泳項目。游泳結束後，很多狗狗都會排隊享受SPA美容項目。特選精油加上按摩師專業的手法，全套服務下來，狗狗舒服得都快睡著了。

在所有的服務消費中，寵物醫療排在第一位。2017年寵物醫療市場規模達到280億元。中國農業大學動物醫院被「寵友」們稱為「寵物界的協和醫院」，這裡不但擁有全國一流的設備與資源，還擅長治療疑難雜症，長年擠滿了從全國各地來給小動物看病的主人。

寵物醫療 B超、核磁不是新鮮事

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中國農業大學動物醫學院教學動物醫院院長夏兆飛表示，中國農業大學動物醫院每天約有250-350個病例量。近幾年，每年的就診量都在10%-15%的比例增加。高端的B超、CT、核磁、PCR（聚合鍊式反應）、基因診斷、核酸診斷都在使用。

與過去僅僅靠一個聽診器，幾片消炎藥就敢給動物看病不同，這些年，農大動物醫院投入近兩千萬元，購置了大量診療設備，人能用到的檢查儀器，小動物幾乎都可以用到。

作為技術含量最高的部門，農大動物醫院有全國唯一一個專業影像團隊。對於無法用語言描述症狀的小動物來說，它們比人更需要影像團隊的幫助。

近幾年，寵物醫院、食品、寄養，等各類市場擴張迅速。在中國人民大學國家發展與戰略研究院的聶輝華看來，這在很大程度上是國民收入提高而帶來的消費升級。