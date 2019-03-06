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四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

為了推進城市垃圾分類進程，推動環保理念進一步融入生活，去年以來，四川德陽大力引進新型垃圾分類回收機，在市區主要單位、社區投放運營。截至目前，該市已安裝105台垃圾分類回收設備，累計清運回收4萬多單、回收垃圾總量223噸。

被稱作「小黃狗」的新型垃圾回收機，可回收塑膠、玻璃、紡織物等不同類型垃圾。 圖／...
被稱作「小黃狗」的新型垃圾回收機，可回收塑膠、玻璃、紡織物等不同類型垃圾。 圖／本報四川德陽傳真
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在該市一個大型社區，被稱作「小黃狗」的新型垃圾回收機，一排機器放置在公共區域，中間是一塊顯示大屏，便於觸屏操作。使用前，需要在微信小程式搜索「小黃狗」或下載App註冊，註冊後即可查看離自己最近的垃圾回收機。

「小黃狗」可以回收塑膠、玻璃、紡織物、有害垃圾等不同類型的垃圾，每類垃圾都有獨立投放口。民眾拿了一個常見的空飲料瓶，先點擊螢幕上的「回收飲料瓶」，隨後通過手機App掃碼，螢幕右側圓形洞口隨即開啟；空飲料瓶放入後，機器識別成功自動回收，投遞完成即可收入0.04元環保金，流程簡單易懂。

投放半年以來，「小黃狗」已經吸引了很多德陽市民使用，有人專門收集空塑膠瓶前來「餵狗」，甚至有民眾已經養成了每周定期來投放的習慣。市民表示：「看到這個機器覺得很好玩，使用後覺得方便環保，安裝在社區內也非常便捷，何樂而不為？」

據了解，目前「小黃狗」已覆蓋德陽87個社區、12萬戶人家，安裝設備105台，累計清運回收4萬多單、回收垃圾總量223噸；近期還有6個點位正在施工，17台機器等待安裝。此外，生產企業還計畫在德陽經開區落地，打造集生產中心、研發中心、檢驗檢測中心、運營維護中心和分揀中心為一體的垃圾智慧環保分類再生利用產業基地。

垃圾分類微信

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