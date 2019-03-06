港珠澳大橋翻版 甬舟鐵路擘建

2019-03-06 00:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



浙江舟山相關部門表示，挑戰世界難題、突破科技超級工程--甬舟（寧波至舟山）鐵路已於近日全面啟動勘察設計。

新華社報導，同港珠澳大橋一樣，全長77公里的甬舟鐵路主體工程也採用「橋+隧」組合方式，並將在這兩個領域更進一步刷新世界之最：全長16.2公里的金塘海底隧道，建成後將成為世界最長的海底高鐵隧道；主跨1488米的西堠門特大橋，將成為世界同類項目中跨度最大的公鐵合建大橋。

二者不同之處在於，港珠澳大橋越海隧道全長6.7公里，屬於沉管公路隧道，而甬舟鐵路金塘隧道是鐵路盾構隧道，全長達到16.2公里，意味著全線的五分之一都將沉在東海海底。「這不僅是長度的簡單增加，工程背後從量變到質變的難度跨越，挑戰著科技極限。」項目設計方表示。

甬舟鐵路是浙江省「十三五」時期規劃建設的重大戰略平台之一---義甬舟開放大通道的重要組成部分。甬舟鐵路總體設計負責人、中鐵第四勘察設計院張超永表示，甬舟鐵路設計時速250公里，是實現浙江省高鐵1小時交通圈的重大舉措，建成後不但將結束舟山群島不通火車的歷史，而且從寧波到舟山只要30分鐘，從杭州到舟山只要80分鐘。

甬舟鐵路最引人關注的是穿越金塘水道段，前期研究過程中，對該段究竟採用橋梁還是隧道方式過海，業內爭議較大，中鐵第四勘察設計院通過篩選，推薦並評審通過了公鐵分建的隧道方案。

該方案中，鐵路單洞隧道全長16.2公里，海底盾構段長10.87公里，無論從水下盾構隧道長度還是盾構橫斷面規模來看，都屬世界鐵路之最，由於地質條件差、水壓超高、防災救援設計要求高、海中對接難度大等現實因素，開挖的每一米，都將伴隨著世界級難度的技術攻關。張超永表示，該項目的建設將使中國橋梁、隧道設計水平提升到一個新高度。