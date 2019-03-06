大陸加強治汙染 鞏固擴大藍天

2019-03-06 00:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國務院總理李克強5日向十三屆全國人大二次會議作政府工作報告時指出，鞏固擴大藍天保衛戰成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點地區細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降。

中新社報導，李克強說，2018年，中國汙染防治得到加強，細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降，生態文明建設成效顯著。

談到2019年政府工作任務時，李克強指出，將加強汙染防治和生態建設，大力推動綠色發展。綠色發展是構建現代化經濟體系的必然要求，是解決汙染問題的根本之策。要改革完善相關制度，協同推動高質量發展與生態環境保護。

李克強表示，要持續推進汙染防治。鞏固擴大藍天保衛戰成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點地區細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降。持續開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣汙染治理攻堅，加強工業、燃煤、機動車三大汙染源治理。強化水、土壤汙染防治，今年化學需氧量、氨氮排放量要下降2%。

加快治理黑臭水體，推進重點流域和近岸海域綜合整治。加強固體廢棄物和城市垃圾分類處置。李克強指出，企業作為汙染防治主體，必須依法履行環保責任。改革創新環境治理方式，對企業既依法依規監管，又重視合理訴求、加強幫扶指導，對需要達標整改的給予合理過渡期，避免處置措施簡單粗暴、一關了之。

企業有內在動力和外部壓力，汙染防治一定能取得更大成效。他說，要壯大綠色環保產業。加快火電、鋼鐵行業超低排放改造，實施重汙染行業達標排放改造。推進煤炭清潔化利用，加快解決風、光、水電消納問題。加大城市汙水管網和處理設施建設力度。促進資源節約和循環利用，推廣綠色建築。改革完善環境經濟政策，加快發展綠色金融，培育一批專業化環保骨幹企業，提升綠色發展能力。

李克強表示，要加強生態系統保護修復。推進山水林田湖草生態保護修復工程試點，持續抓好國土綠化、防沙治沙、水土流失治理和生物多樣性保護。深化國家公園體制改革。