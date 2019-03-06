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陸城市藝術化 上海新天地揭幕

2019-03-06 00:52聯合報 新華社

「設計上海@新天地設計節」3月4日在上海新天地揭幕，由多名國內外設計師打造的一批藝術裝置散布在城市公共空間，讓人們感受設計藝術的文化意境。

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