京張高鐵「四電」工程 全面施工

2019-03-06 00:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在京張高鐵新保安至下花園區段成功架設一條1300多米長的接觸網導線後，負責京張高鐵「四電」工程的中鐵電氣化局已於近日舉行生產誓師大會，標誌著京張高鐵「四電」施工全面展開，為2019年底京張高鐵開通運營奠定了基礎。 中新社報導，據中國中鐵電氣化局該項目負責人介紹，鐵路「四電」工程是指通信、信號、電力變電工程和電氣化工程。京張高鐵正線共需架設接觸網590.66條公里，崇禮支線135.03條公里。線路設計時速有120公里、160公里、200公里、250公里、350公里五種等級，接觸網施工標準也各有不同。

為保證高速列車運行穩定可靠，中鐵電氣化局在全線接觸網導線架設施工中，統一採用恒張力放線車進行施工，保持導線展放的平直度，滿足高速列車運行中弓網關係的相關技術數據要求，為列車提供穩定可靠牽引動力保障。

京張高鐵起自北京北站，途經昌平、八達嶺長城、懷來、下花園、宣化，終到河北張家口，正線全長174公里，共設10座車站；下花園至太子城的崇禮支線全長54公里，共設兩座車站。

京張高鐵是國家鐵路「八縱八橫」京蘭通道的重要組成部分、京津冀協同發展的重要基礎工程和2022年北京冬奧會的重要交通保障設施。