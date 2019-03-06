陸醫院併購熱門 3年超206億人民幣

2019-03-06 00:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



國際會計師事務所普華永道（PWC）4日發布的一份報告稱，專科醫院成為過去三年中國境內醫院併購交易熱點，累計交易數量達170筆，累計交易金額超206億元（人民幣，下同）。其中，按交易金額計算，眼科、腫瘤及腦科等技術壁壘高且產業鏈價值高的專科醫院成2018年投資最熱門的專科醫院。

中新社報導，普華永道4日發布《2013年至2018年中國境內醫院併購活動回顧及展望》指出，2013年至2018年，中國內地醫院共發生併購交易419起，披露交易金額近585億元。中國境內醫院併購在2016年經歷爆發式增長後，2017年及2018年保持穩定態勢。

普華永道中國內地及香港併購交易服務國內市場及醫療行業併購服務主管合夥人錢立強表示，民營專科醫院由於盈利性及可複製性強，在2018年仍為投資熱點。2018年，內地專科醫院併購交易62筆，占全年交易總數量59%，交易金額達82億元人民幣，占全年交易總金額57%。其中，超過1億元的大型併購交易明顯增加，已披露的交易金額達77億元。 報告顯示，截至2018年，婦幼專科的累計交易金額仍為各專科最高，達55.9億元，第二位的口腔專科累計交易金額達43.8億元，但婦幼、口腔及整容專科由於技術壁壘低，競爭激烈，投資趨於飽和，其投資金額在2018年顯著下降。

投資區域方面，報告顯示，北京仍是大陸內地醫院交易規模最大的地區，2013年-2018年，北京醫院併購數量達73筆，併購金額超144億元。廣東、江蘇、四川及浙江交易金額及數量均增長強勁，分列併購數量及金額第二至第五位，這些都是醫改先行、有特色醫改模式或較多醫院併購成功案例的地區。

展望2019年，錢立強表示，醫院行業的投資將會處於持續的調整期，投資重點是投資民營專科醫院、國企醫院剝離及醫院的再次交易，整體醫院併購數量會持續增長，有可能出現大型交易。