李小鵬談網約車：須守住安全底線

2019-03-06 00:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸交通運輸部長李小鵬5日在北京十三屆全國人大二次會議開幕後的「部長通道」向媒體談及網約車發展時說，網約車對經濟發展、增加就業、科技創新、改善服務都有重要意義，但安全是政府和企業必須共同遵守的底線。

中新社報導，李小鵬說，網約車是交通運輸一種新業態，它的發展給民眾出行帶來了便利，也出現一些問題。對於有記者提出網約車新政實施情況的問題，李小鵬回應稱，新政是指2016年出台的兩個文件：推進出租汽車行業健康發展的指導意見和網約車管理暫行辦法。目前，29個省（區、市）已經出台實施意見，247個城市出台具體的實施細則。目前已有110多家網約車平台公司取得了經營許可，駕駛員和車輛辦證速度也在加快。網約車正在步入規範發展的軌道。 李小鵬說，網約車對經濟發展、增加就業、科技創新、改善服務都有重要意義。對它的發展，我們積極支持、全力幫助、加強服務。對於它在發展過程中出現的問題，要趨利避害、包容審慎、守住底線。 此外，對於政府工作報告中提出高速公路取消省界收費站問題，李小鵬說，國家的高速公路是分段建設、逐步成網，實行的是以省為單位的建設體制和管理體制，各省依法設立了一些省界收費站。省界收費站現在看來在運行效率、運行體驗方面帶來了一系列影響。所以國務院去年5月決定，推動取消高速公路省界收費站。

交通運輸部去年試點，去年年底取消了江蘇和山東以及四川和重慶之間的15個省界收費站，試點效果良好。李小鵬表示，下一步，要取消京津冀、長三角地區以及東北、西南地區的重點省份的高速公路省界收費站。2020年，基本實現取消省界收費站的目標。