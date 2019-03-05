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香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26香港01 記者沙半山／報導

游蕙禎今年開始在Facebook為護膚品及耳機宣傳。 圖／擷自游蕙禎臉書
游蕙禎今年開始在Facebook為護膚品及耳機宣傳。 圖／擷自游蕙禎臉書
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有「政界女神」稱號的游蕙禎近日有新動向，過往喜歡在社交媒體發表政評的她，今年1月起其facebook頻頻出現護膚產品相片及介紹產品的千字文，帖文又hashtag有關品牌，令人揣測這位前立法會議員開始職涯轉型，轉戰KOL界為品牌賣廣告，倘真如是，她極可能本港成為首名轉任產品代言賺錢的女議員。

游蕙禎今日（5日）又在instgram發帖文，推薦某瑞典品牌藍牙耳機。記者透過whatsapp向她查詢是否收費為產品代言，她僅回應：「暫時不接受訪問。」

2016年底被「DQ」立法會議席後，青年新政梁頌恆常現身政治議題的公開場合，不過曾為「拍檔」的游蕙禎似乎行着走另一條路，除了在facebook分享相關帖文外，已甚少公開亮相，反而常更新facebook和Instagram個人專頁，題材大多與日常生活有關。

網民發現，游蕙禎今年開始有職涯「轉型」迹象，頻於社交平台上載與護膚品及護髮素產品等相片，今(5日)亦上載一瑞典品牌的耳機相片，同時附載大量文字推介。不少網民留言問她是否要轉戰KOL界。

游蕙禎於2016年底因宣誓風波而被取消立法會議員資格後，遭立法會追討93萬議員薪金及津貼，而她與梁頌恆不服被褫奪議席展開訴訟，由原審至上訴，一直敗訴，估計有關訟費或累積達千萬元。

政界中人生涯規劃轉型，游蕙禎並非首例。容海恩姑仔、曾參選港姐的前人民力量成員袁彌明在2014年南區海怡西區議會補選落敗後，於2016年退出人民力量，全力經營自家美容及健康產品品牌。

民主黨前立法會議員李華明在退任立法會議員後，亦開始擔任香腸、丸類產品的廣告代言人，至今其廣告仍常出現於網絡及電視螢幕上。

香港01》

游蕙禎被譽為政界女神。 圖／擷自游蕙禎IG
游蕙禎被譽為政界女神。 圖／擷自游蕙禎IG
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游蕙禎被譽為政界女神。 圖／擷自游蕙禎臉書
游蕙禎被譽為政界女神。 圖／擷自游蕙禎臉書
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