他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08 香港01 記者李慧娜／即時報導



被告李偉文（黑布蒙頭者）否認謀殺男子丁潤光。 香港01資料照 分享 facebook

香港一名中年年子，和他人閒聊時，疑不滿男鄰居多番插嘴，和對方爭執。男鄰居涉帶利刀插中年漢的腹部，對方送院救治時，部份腸臟更溢出最終不治。男鄰居就謀殺罪受審，陪審團經約3小時商議後裁定他罪成，法官依例判處被告終生監禁，又直言二人爭執微不足道，若被告返家後便上床睡覺，就不會發生此事。

更換全身衣物避嫌

現年50歲的被告李偉文，被控於2016年12月9日，謀殺男子丁潤光（54歲）被告早欲承認誤殺罪，但不獲控方接納。

法官判刑時指，被告與事主爭執後，折返家中拿刀，明顯因爭執後心生不忿，預謀報復傷害事主，被告更為隱藏身分，將由頭至腳的衣服換掉。

法官指原本爭執微不足道

法官又指，相比起被告的所作所為，二人的爭執實在微不足道，若被告返家後便上床睡覺，就不會發生此事。法官又提到，事主兒子對當晚未有陪伴父親到最後感後悔。

案情指，事主前一晚和他人閒聊時，多番指責被告插嘴，叫對方離開，兩人因此一度打架。被告離開後折返找事主，事主見到被告時拉下他戴上的口罩，被告反問丁：「你好好打呀？」

事主腹部中刀至內臟溢出

兩人糾纏間，同行友人聽到事主稱被刀插中。事件報警後，事主被送院搶救，當時他的部份腸臟溢出，同日3時許證實不治。被告數小時後在住所被捕，他在錄影會面中稱，案發時飲了逾10罐啤酒，曾「斷片」。

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