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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13世界日報 中國新聞組╱北京5日電

外媒報導，中國當局對大型宗教造像的整治力度持續不減，河北當局上月以爆破的方式摧毀一座世界最高的摩崖石刻立式觀音像。這座觀音像耗資近1700萬人民幣(約253萬美元)，還是當地官方先前批准建成的。

寒冬雜誌網（Bitter Winter）報導，今年2月2日，河北石家莊平山縣的一座高達57.9公尺的觀音像被炸毀。該觀音像稱為「滴水觀音」，坐落於平山縣皇安寺後殿之上，是迄今為止世界上最高的摩崖石刻立式觀音像。

皇安寺所在的沕沕水生態風景區是「國家4A級景區」，也是「河北省重點文物保護單位」。

根據網路資料，皇安寺建於1264年，於明朝崇禎末年毀於戰亂。慧超法師於2000年發願開始重建，重建計畫包括在後殿的正面山體依山雕刻中國最高的觀音像，並獲得河北省、石家莊市的批准興建。2012年3月，經河北省發展和改革委員會核准，這項觀音像巨雕設計工程還進行公開招標競選。

報導指出，自從去年以來，中國藉整治佛道商業化為名，大力整治各地宗教場所以及露天宗教造像，各地著名的露天造像紛紛遭封蓋、拆毀；而風景區內的大型宗教造像所遭受的打擊更為嚴重。

據報導，今年1月30日，為拆除滴水觀音像，省、市、縣政府領導和當地公安人員共20餘人現場指揮，下令將皇安寺景區全部戒嚴，禁止百姓進出、拍照，並發出警告：「誰若干涉拆除行動就抓誰」。

根據寒冬發布的影片，2月2日，隨著一聲巨響，觀音像的上半身被炸得粉碎，僅僅幾秒鐘的工夫，這座觀音像就面目全非，留下的是殘垣斷壁。

報導引述知情人士稱，炸毀觀音像是黨中央直接下達的命令，「現在信教的人太多，全國各地都在禁止人們供拜佛像」。

當地一名村民說，刻成該觀音像花費近5年時間，耗資約人民幣1700萬元。觀音像刻成後，吸引眾多遊客前來觀光、朝拜。逢年節期間，每天來這裡參拜、還願達上萬人，這是共產黨所不能容忍的。觀音像建成才2年多就被當局炸毀，給景區和當地經濟造成巨大損失。

中國律師薛洪增也在微博發文痛批：「修路建佛是破壞山體植被，只為秋天添點景色。但爆破後同樣也是破壞山體植被啊。一幫敗家子玩意兒，作賤啊！」

中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
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中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
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