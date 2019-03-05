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紫禁城迎600歲 明年再展清明上河圖

2019-03-05 17:15世界日報 中國新聞組╱北京5日電

紫禁城明年迎600歲，將展出《清明上河圖》來賀壽。 世界日報
紫禁城明年迎600歲，將展出《清明上河圖》來賀壽。 世界日報
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明年是紫禁城建成600周年。昨日上午，故宮博物院院長單霽翔公布了慶祝紫禁城建成600周年部分展覽計畫，並表示：「故宮博物院將向公眾展出最好的展覽。」據悉，中國名畫《清明上河圖》也將重出江湖。

新京報報導，從本月開始，故宮將陸續推出許多精品展覽。為給600歲的紫禁城和95歲的故宮博物院「慶生」，系列展覽將持續到2020年底。此外，還有部分宮殿將完成升級改造。

據悉，故宮還將於今明兩年在美國、俄羅斯、英國、新加坡及港澳地區舉辦展覽。內容囊括清代皇后、乾隆皇帝、故宮鐘表、中國明朝、海上絲綢之路文物修復等主題。

據報導，單霽翔稱，紫禁城建成600周年展覽的第一個特點便是主題更加鮮明，不似從前以「金銀器、玉器」等籠統畫分。作為世界上收藏明代御窯瓷器數量最多的博物館，今年11月，故宮博物院將在午門正殿及東西雁翅樓展廳舉辦「洪武、永樂、宣德瓷器大展」。此次展覽總計展品約500件，創歷年之最。

此次系列展覽，中國古代名畫中的傑作《韓熙載夜宴圖》和《清明上河圖》，明年將先後在故宮展出，上演史詩級「接棒」。

明年5月，「韓熙載夜宴圖——歷代人物畫作品展」將在午門正殿及東西雁翅樓展廳展出。南唐顧閎中的《韓熙載夜宴圖》以連環長卷的方式描摹刻畫了韓熙載的複雜心境。該圖在人物畫技法和構圖上都十分精妙，是中國古代人物畫的傑作。而《揮扇仕女圖》、《采薇圖》、《蕭翼賺蘭亭圖》等重要作品也將亮相。

此外，《清明上河圖》也將在明年9月重出江湖。據報導，單霽翔表示，「《清明上河圖》與歷代風俗畫展」同樣將在午門正殿及東西雁翅樓展廳舉辦。單霽翔稱，在故宮博物院數以萬計的古代繪畫作品中，風俗畫占有相當比重，反映了各個朝代的民俗風情。宋代是中國風俗畫創作的高峰期，其中最著名的是張擇端的《清明上河圖》。

在明年紫禁城建成600周年之際，有部分宮殿將完成升級改造。延禧宮計畫改造成外國文物館，養心殿也將完成研究性保護工作，許多特色宮殿將陸續開門迎客。

而「我在故宮修文物」也將在今年成為咸福宮的常設展覽。據介紹，該展覽將展示故宮博物院數十門類的文物修復成果，並以多媒體形式向觀眾展示文物修復技藝與過程，設置非物質遺產展示和觀眾互動。

故宮文物修復

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